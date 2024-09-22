علاقات المملكتين..تكامل وتطور استراتيجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد السيد فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو أن المملكة العربية السعودية تشكل سوقا اقتصاديا كبيرا أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل مملكة البحرين امتدادًا للسوق السعودي في ترويج البضائع والمنتجات السعودية.
وأوضح السيد فوزي كانو أنه وفق رؤية المملكة العربية السعودية، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره، بحيث أصبح بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم حيت حقق ارتفاعا بنسبة 1.7% في العام الجاري، ورفع الصندوق توقعاته لنموه إلى 4.7% في 2025.
وبين الوجيه فوزي كانو أن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا تسارعًا في وتيرة التحول الرقمي وزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى إصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعمل رؤية السعودية 2030 على تأسيس اقتصاد حيوي ومتنوع، وتطوير الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال وفرص العمل للأفراد.
ونوه الى ان العلاقات بين المملكتين الشقيقتين هي علاقات تكاملية تتسم بالتطور الاستراتيجي، موضحا أن مجلس التنسيق السعودي البحريني يعد المظلة التي سوف تسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين؛ وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
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