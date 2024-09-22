علاقات المملكتين..تكامل وتطور استراتيجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬أنه‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬فقد‭ ‬نجحت‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي،‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادره،‭ ‬بحيث‭ ‬أصبح‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الأسرع‭ ‬والأعلى‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيت‭ ‬حقق‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬7‭% ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬ورفع‭ ‬الصندوق‭ ‬توقعاته‭ ‬لنموه‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬7‭% ‬في‭ ‬2025‭.‬

وبين‭ ‬الوجيه‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تشهد‭ ‬حاليًا‭ ‬تسارعًا‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاحات‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬وبيئة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬واستمرار‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭. ‬وتعمل‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬اقتصاد‭ ‬حيوي‭ ‬ومتنوع،‭ ‬وتطوير‭ ‬الصناعات‭ ‬الواعدة،‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭ ‬للأفراد‭.‬

ونوه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬هي‭ ‬علاقات‭ ‬تكاملية‭ ‬تتسم‭ ‬بالتطور‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬المظلة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين؛‭ ‬وفق‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسي‭ ‬منتظم‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬والثقافية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وفق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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