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الشقيقة الكبرى عمق استراتيجي لدول الخليج

9/22/2024 7:21:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬تمتد‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأنها‭ ‬تمثل‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭.‬

وأوضح‭ ‬السيد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبناء‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬السعودية‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأكبر‭ ‬للبحرين‭ ‬بحجم‭ ‬تبادل‭ ‬تجاري‭ ‬بلغ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نحو‭ ‬873‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬التكامل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬وخير‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وأن‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬سوق‭ ‬واعد‭ ‬ومشجع‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬للعمل‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المملكتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬تضرب‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ،‭ ‬وهي‭ ‬علاقات‭ ‬تشكل‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لباقي‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬تتميز‭ ‬بالمحبة‭ ‬والتقدير‭ ‬والأخوة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لما‭ ‬يربط‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬من‭ ‬صلة‭ ‬صهر‭ ‬ونسب‭ ‬وقرابة‭ ‬ومصير‭ ‬واحد‭ ‬مشترك،‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬صلابة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الأيام‭ ‬وتشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المستويات؛‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بينهما‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‮»‬‭.‬

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