الشقيقة الكبرى عمق استراتيجي لدول الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة كانو للمشاريع الاستثمارية بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى السعودية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن تلك العلاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وأنها تمثل العمق الاستراتيجي لدول الخليج.
وأوضح السيد كانو أن العلاقة الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر من التعاون المثمر والبناء حيث تعد السعودية الشريك التجاري الأكبر للبحرين بحجم تبادل تجاري بلغ خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 873 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذه العلاقات الأخوية المشتركة على الأصعدة كافة تنعكس إيجابا على مختلف المجالات، بما فيها مجال التنمية والازدهار، متطلعاً إلى استكمال مسيرة التكامل المشترك بين البلدين بما يصب في صالح البلدين وخير شعبيهما الشقيقين.
ولا شك أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فتحت آفاقًا جديدة للشركات البحرينية للعمل في كافة القطاعات الواعدة للعمل في المملكة العربية السعودية، وأن السوق السعودي سوق واعد ومشجع للكثير من الشركات التجارية البحرينية للعمل بها خلال السنوات القادمة.
وأضاف: «العلاقات التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين علاقات وطيدة تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وهي علاقات تشكل نموذجًا يحتذى به لباقي دول العالم، إذ تتميز بالمحبة والتقدير والأخوة المتبادلة لما يربط المملكتين الشقيقتين من صلة صهر ونسب وقرابة ومصير واحد مشترك، التي تزداد صلابة مع مرور الأيام وتشهد تطورًا مستمرًا في كل المستويات؛ انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا».
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