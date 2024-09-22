اعتزاز بالدور القيادي البارز للمملكة الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬جدوى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ليس‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المطروحة،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬عند‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يوفّر‭ ‬للمستثمرين‭ ‬فرصاً‭ ‬هائلة‭ ‬لتنمية‭ ‬أعمالهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬قطاعات‭ ‬أعمال‭ ‬السعودية‭ ‬الواعدة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬هي‭ ‬علاقات‭ ‬تكاملية‭ ‬تتسم‭ ‬بالتطور‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬يُعد‭ ‬المظلة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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