اعتزاز بالدور القيادي البارز للمملكة الشقيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد السيد أحمد فوزي كانو عضو مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو أن اليوم الوطني للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية يأتي وسط قفزات تنظيمية واقتصادية وتنموية كبيرة ولافتة على مستوى العالم، ولا بدّ من النظر إليها بعين الفخر والاعتزاز والتقدير للدور القيادي البارز والفاعل للمملكة الشقيقة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية وفي كل المجالات، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تشكل سوقًا اقتصاديا كبيرا أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل مملكة البحرين امتدادًا للسوق السعودي في ترويج البضائع والمنتجات السعودية.
وذكر كانو أن ما يزيد من جدوى الاستثمار في السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة، بما يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في كافّة قطاعات أعمال السعودية الواعدة.
ولفت إلى أن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين هي علاقات تكاملية تتسم بالتطور الاستراتيجي، موضحًا أن مجلس التنسيق السعودي البحريني يُعد المظلة التي سوف تسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.
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