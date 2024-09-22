اخـتـتـام أعـمـال مــؤتـمـر الـمـيـكـروبــات الـمـقـاومـة للـمـضـادات الحـيـويـة بنجـاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اختتم‭ ‬أمس‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للميكروبات‭ ‬المقاومة‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬بنجاح‭ ‬بارز‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬بـ‭ ‬650‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس،‭ ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬المؤتمر‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬أستاذة‭ ‬الطب‭ ‬المساعد‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬واستشارية‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والشيخوخة‭ ‬ومكافحة‭ ‬العدوى،‭ ‬رئيسة‭ ‬رابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬والمساندة‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬القيمة‭ ‬والأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتحدثون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وأبرزهم‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وكندا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬والخليج‭ ‬وأيضا‭ ‬تركيا‭ ‬وممثلون‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المحاضرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬تعتبر‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الميكروبات‭ ‬المقاومة‭ ‬للأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬والأوراق‭ ‬العلمية‭.‬

وأعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لكل‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والداعمين‭ ‬والشركة‭ ‬المنظمة،‭ ‬وكل‭ ‬المحاضرين‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬الكبير‭ ‬وجهودهم‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للمؤتمر‭.‬

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‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بمستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬وما‭ ‬شمله‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬ومناقشات‭ ‬وأوراق‭ ‬علمية‭ ‬ثرية‭ ‬تناولت‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭. ‬

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