اخـتـتـام أعـمـال مــؤتـمـر الـمـيـكـروبــات الـمـقـاومـة للـمـضـادات الحـيـويـة بنجـاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء إبراهيم
اختتم أمس أعمال المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية في نسخته الثانية بنجاح بارز بحضور ومشاركة القطاعات الصحية بـ 650 مشاركا من داخل وخارج مملكة البحرين.
وأقيم المؤتمر بتنظيم من رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية بالتعاون مع أديوكيشن بلاس، وقد حظي المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وعلى رأسهم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة الصحة.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى رئيس المؤتمر أستاذة الطب المساعد بجامعة الخليج العربي، واستشارية الأمراض الباطنية والأمراض المعدية والشيخوخة ومكافحة العدوى، رئيسة رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية، أن هذا النجاح يؤكد مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها القطاع الطبي في المملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت إلى أن المؤتمر شهد سلسلة من المحاضرات القيمة والأوراق العلمية المتقدمة التي قدمها المتحدثون من مختلف دول العالم وأبرزهم من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والدول العربية والخليج وأيضا تركيا وممثلون من منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت أن المحاضرات التي تم تقديمها تعتبر نوعية في مجال الميكروبات المقاومة للأمراض المعدية وهي المرة الأولى التي تشهد المنطقة مثل هذه المحاضرات والأوراق العلمية.
وأعربت الدكتورة جميلة السلمان عن تقديرها لكل الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر والداعمين والشركة المنظمة، وكل المحاضرين على عطائهم الكبير وجهودهم التي بذلوها وأثمرت عن تحقيق كامل النجاح للمؤتمر.
وقد أشاد المشاركون بمستوى التنظيم وما شمله المؤتمر والمعرض من جلسات ومناقشات وأوراق علمية ثرية تناولت آخر المستجدات في هذا المجال، وأسهمت في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
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