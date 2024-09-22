Monday, 23 September 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين أول دولة خليجية تطبق نظام الكشف عن التغييرات والمخالفات بالذكاء الاصطناعي

9/22/2024 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «جهاز المساحة» لـ«أخبار الخليج»: توطين عمليات الرصد والتحليل في المراحل القادمة

النظام يكشف أماكن تجمع المياه في موسم الأمطار.. و90% دقة رصد المخالفات

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬


أكد‭ ‬مستشار‭ ‬المسح‭ ‬الطبوغرافي‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬المهندس‭ ‬مبارك‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬منها‭ ‬التوسعات‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬العمودي‭ ‬والأفقي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬المياه‭ ‬كتجمعات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬والتغييرات‭ ‬في‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للهدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للنظام‭ ‬أيضاً‭ ‬تحديد‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حديثاً‭.‬

وأضاف‭ ‬بوحجي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُعتبر‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬تطبق‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بهذه‭ ‬الدقة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬وبيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬جودة‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬وحال‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬وتغذية‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالمعلومات،‭ ‬أصبحت‭ ‬نسبة‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬تتجاوز‭ (‬90 % ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتحصل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬قمراً‭ ‬صناعياً‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬بدقة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬سم‭. ‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:

‭ -‬ما‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات؟

إنّ‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬تطبيقات‭ ‬البيانات‭ ‬الجيومكانية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬صور‭ ‬فضائية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وبعد‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬لضمان‭ ‬جودتها‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحديد‭ ‬مواقع‭ ‬وأنواع‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أنواع‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصدها؟

تشمل‭ ‬التغييرات،‭ ‬التوسعات‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬العمودي‭ ‬والأفقي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬المياه‭ ‬كتجمعات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬وتشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭. ‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للنظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للهدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للنظام‭ ‬أيضاً‭ ‬تحديد‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حديثاً‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬مواجهتها؟‭ ‬

عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التحديات،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تجاوزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النظام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التخصصية‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬بالدقة‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬تدريب‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ورفع‭ ‬دقتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وتطوير‭ ‬المنصة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتفتيش‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خوادم‭ ‬سحابية‭ ‬لتمكين‭ ‬المفتشين‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬مخرجات‭ ‬المشروع‭ ‬بشكل‭ ‬سلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وغيرها‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬تحديدها‭ ‬وبيان‭ ‬جدواها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المشروع‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مزود‭ ‬الخدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬تسلم‭ ‬صور‭ ‬فضائية‭ ‬قابلة‭ ‬لأفضل‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬دقة‭ ‬رصد‭ ‬التغييرات‭ ‬سوف‭ ‬تتأثر‭ ‬سلبا‭.‬

هذا‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورشات‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬لجميع‭ ‬المستخدمين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتسلمة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

‭-‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟

نعمل‭ ‬جميعاً‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬لإدارة‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬واضحة‭ ‬تحدد‭ ‬أدوار‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬التنفيذي‭ ‬والفني،‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬وبيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬جودة‭ ‬حسب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭. ‬وحال‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬محدثة‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬ومتعددة‭ ‬الاستخدامات‭.
‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يسهم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فعالية‭ ‬عمليات‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬التخطيط‭ ‬ومراقبة‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬يساهم‭ ‬النظام‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لسير‭ ‬عمل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية،‭ ‬اما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أسهم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬الأملاك‭ ‬الحكومية‭.‬

ونرى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬مميزة‭ ‬لمرحلة‭ ‬نسعى‭ ‬فيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كجزء‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬ومهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭.‬

‭ -‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬الجديد‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء؟

يتم‭ ‬حالياً‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬كما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقه‭ ‬لضمان‭ ‬جودته‭ ‬وملاءمته‭ ‬لتطلعات‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

‭ -‬هل‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬غرفة‭ ‬خاصة‭ ‬لعملية‭ ‬الرصد‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الرصد‭ ‬فيها،‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬وحدة‭ ‬جديدة‭ ‬لعملية‭ ‬الرصد‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية؟

تتم‭ ‬عملية‭ ‬رصد‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Planet ‭ ‬ Labs ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصوير‭ ‬الفضائي‭ ‬والاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ Planet ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وتمتلك‭ ‬حالياً‭ ‬200‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭.‬

وتنبغي‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬يتحصل‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬قمراً‭ ‬صناعياً‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬بدقة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬سم‭.‬

كما‭ ‬تتم‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬التغييرات‭ ‬بشكل‭ ‬آلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحليل‭ ‬المكاني،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بتطويرها‭ ‬شركة‭ ‬ Aetosky ‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لتوطين‭ ‬عمليات‭ ‬الرصد‭ ‬والتحليل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭.‬

‭ -‬هل‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمتابعة‭ ‬النظام؟

نعم،‭ ‬يوجد‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Aetosky ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحلول‭ ‬الجيومكانية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬الشركة‭ ‬خبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويمتد‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والتأمين،‭ ‬وموارد‭ ‬المياه،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والاتصالات‭.‬

وتعمل‭ ‬ Aetosky ‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ببيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خوارزميات‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬المدعومة‭ ‬ببيانات‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬عقارية‭ ‬وطبوغرافية‭.‬


‭-‬كم‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬رصد‭ ‬النظام‭ ‬الجديدة‭ ‬لجميع‭ ‬المخالفات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أخطاء؟

تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬بدقة‭ ‬رصد‭ (‬70 % ‭) ‬وبعد‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬وتغذية‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالمعلومات‭ ‬بعد‭ ‬المراجعة‭ ‬ارتفعت‭ ‬الدقة‭ ‬إلى‭ (‬90 % ‭). ‬

ونظراً‭ ‬الى‭ ‬كون‭ ‬النظام‭ ‬تجربة‭ ‬نوعية،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ ‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬ ‭ ‬تحديات‭ ‬وتجارب‭ ‬عديدة‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬والتطبيق‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬هو‭ ‬تدريب‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬التغييرات‭ ‬المستهدفة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬دقة‭ ‬الرصد‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬اكتشاف‭ ‬المخالفات‭ ‬مبكرًا‭ ‬سيحول‭ ‬دون‭ ‬زيادتها؟

نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حق‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬ضامناً‭ ‬أكبر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب؟

إطلاق‭ ‬النظام‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬وسيحد‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬والمخالفات‭ ‬البنائية،‭ ‬وسيسهم‭ ‬النظام‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الدقة‭ ‬والشفافية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN22092024000055011008ID1108701921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث