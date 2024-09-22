البحرين أول دولة خليجية تطبق نظام الكشف عن التغييرات والمخالفات بالذكاء الاصطناعي

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النظام يكشف أماكن تجمع المياه في موسم الأمطار.. و90% دقة رصد المخالفات

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬





أكد‭ ‬مستشار‭ ‬المسح‭ ‬الطبوغرافي‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬المهندس‭ ‬مبارك‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬منها‭ ‬التوسعات‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬العمودي‭ ‬والأفقي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬المياه‭ ‬كتجمعات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬والتغييرات‭ ‬في‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للهدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للنظام‭ ‬أيضاً‭ ‬تحديد‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حديثاً‭.‬

وأضاف‭ ‬بوحجي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُعتبر‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬تطبق‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بهذه‭ ‬الدقة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬وبيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬جودة‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬وحال‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬وتغذية‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالمعلومات،‭ ‬أصبحت‭ ‬نسبة‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬تتجاوز‭ (‬90 % ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتحصل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬قمراً‭ ‬صناعياً‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬بدقة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬سم‭. ‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:

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‭ -‬ما‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات؟

إنّ‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬تطبيقات‭ ‬البيانات‭ ‬الجيومكانية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬صور‭ ‬فضائية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭.‬

وبعد‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬لضمان‭ ‬جودتها‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحديد‭ ‬مواقع‭ ‬وأنواع‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أنواع‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصدها؟

تشمل‭ ‬التغييرات،‭ ‬التوسعات‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬العمودي‭ ‬والأفقي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬المياه‭ ‬كتجمعات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬وتشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭. ‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للنظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬الجديدة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للهدم،‭ ‬ويمكن‭ ‬للنظام‭ ‬أيضاً‭ ‬تحديد‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حديثاً‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬مواجهتها؟‭ ‬

عند‭ ‬تنفيذ‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬التحديات،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تجاوزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النظام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التخصصية‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬بالدقة‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬تدريب‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ورفع‭ ‬دقتها‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وتطوير‭ ‬المنصة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتفتيش‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خوادم‭ ‬سحابية‭ ‬لتمكين‭ ‬المفتشين‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬مخرجات‭ ‬المشروع‭ ‬بشكل‭ ‬سلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وغيرها‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬تحديدها‭ ‬وبيان‭ ‬جدواها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المشروع‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مزود‭ ‬الخدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬تسلم‭ ‬صور‭ ‬فضائية‭ ‬قابلة‭ ‬لأفضل‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬دقة‭ ‬رصد‭ ‬التغييرات‭ ‬سوف‭ ‬تتأثر‭ ‬سلبا‭.‬

هذا‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورشات‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬لجميع‭ ‬المستخدمين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتسلمة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

‭-‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؟

نعمل‭ ‬جميعاً‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬لإدارة‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬واضحة‭ ‬تحدد‭ ‬أدوار‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬التنفيذي‭ ‬والفني،‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬وبيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬جودة‭ ‬حسب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭. ‬وحال‭ ‬توافر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬محدثة‭ ‬وعالية‭ ‬الدقة‭ ‬ومتعددة‭ ‬الاستخدامات‭.

‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬يسهم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فعالية‭ ‬عمليات‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬التخطيط‭ ‬ومراقبة‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬يساهم‭ ‬النظام‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لسير‭ ‬عمل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية،‭ ‬اما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أسهم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬الأملاك‭ ‬الحكومية‭.‬

ونرى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬انطلاقة‭ ‬مميزة‭ ‬لمرحلة‭ ‬نسعى‭ ‬فيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كجزء‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬ومهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭.‬

‭ -‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬الجديد‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء؟

يتم‭ ‬حالياً‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬كما‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقه‭ ‬لضمان‭ ‬جودته‭ ‬وملاءمته‭ ‬لتطلعات‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

‭ -‬هل‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬غرفة‭ ‬خاصة‭ ‬لعملية‭ ‬الرصد‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الرصد‭ ‬فيها،‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬وحدة‭ ‬جديدة‭ ‬لعملية‭ ‬الرصد‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية؟

تتم‭ ‬عملية‭ ‬رصد‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬عبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Planet ‭ ‬ Labs ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصوير‭ ‬الفضائي‭ ‬والاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ Planet ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وتمتلك‭ ‬حالياً‭ ‬200‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭.‬

وتنبغي‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬يتحصل‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬قمراً‭ ‬صناعياً‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬يومياً‭ ‬بدقة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬سم‭.‬

كما‭ ‬تتم‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬التغييرات‭ ‬بشكل‭ ‬آلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برمجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحليل‭ ‬المكاني،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بتطويرها‭ ‬شركة‭ ‬ Aetosky ‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬لتوطين‭ ‬عمليات‭ ‬الرصد‭ ‬والتحليل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭.‬

‭ -‬هل‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمتابعة‭ ‬النظام؟

نعم،‭ ‬يوجد‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Aetosky ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحلول‭ ‬الجيومكانية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬الشركة‭ ‬خبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويمتد‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والتأمين،‭ ‬وموارد‭ ‬المياه،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والاتصالات‭.‬

وتعمل‭ ‬ Aetosky ‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ببيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خوارزميات‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬المدعومة‭ ‬ببيانات‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬عقارية‭ ‬وطبوغرافية‭.‬





‭-‬كم‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬رصد‭ ‬النظام‭ ‬الجديدة‭ ‬لجميع‭ ‬المخالفات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أخطاء؟

تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬بدقة‭ ‬رصد‭ (‬70 % ‭) ‬وبعد‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬وتغذية‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالمعلومات‭ ‬بعد‭ ‬المراجعة‭ ‬ارتفعت‭ ‬الدقة‭ ‬إلى‭ (‬90 % ‭). ‬

ونظراً‭ ‬الى‭ ‬كون‭ ‬النظام‭ ‬تجربة‭ ‬نوعية،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ – ‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬ – ‭ ‬تحديات‭ ‬وتجارب‭ ‬عديدة‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬البدء‭ ‬والتطبيق‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬هو‭ ‬تدريب‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬التغييرات‭ ‬المستهدفة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬دقة‭ ‬الرصد‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬اكتشاف‭ ‬المخالفات‭ ‬مبكرًا‭ ‬سيحول‭ ‬دون‭ ‬زيادتها؟

نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المجتمعية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حق‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬ضامناً‭ ‬أكبر‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭.‬

‭- ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب؟

إطلاق‭ ‬النظام‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحسين‭ ‬مستويات‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬وسيحد‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬والمخالفات‭ ‬البنائية،‭ ‬وسيسهم‭ ‬النظام‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الدقة‭ ‬والشفافية‭.‬

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