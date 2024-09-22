((أخبار الخليج)) تنشر اللائحة التنفيذية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬





أصدرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬حول‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬حظرت‭ ‬نقل‭ ‬وزرع‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اختلاط‭ ‬الأنساب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يتقاضى‭ ‬المنقول‭ ‬منه‭ ‬العضو‭ ‬البشري‭ ‬أو‭ ‬أقاربه‭ ‬أو‭ ‬ورثته‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭ ‬مقابلاً‭ ‬مادياً‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مادي‭ ‬بطريق‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬بسبب‭ ‬النقل‭ ‬أو‭ ‬بمناسبته،‭ ‬كما‭ ‬حظرت‭ ‬اللائحة‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬المتخصص‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬عند‭ ‬علمه‭ ‬بذلك‭. ‬واشترطت‭ ‬اللائحة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭)‬،‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬والذي‭ ‬يصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بقائمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬بنقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬القائمة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬المصرح‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬النقل‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأنها‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬المركزية‮»‬،‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تضع‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬سواء‭

‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬التبادلي،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬زراعة‭ ‬العضو‭ ‬البشري‭ ‬لضرورة‭ ‬تقتضيها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المتلقي‭ ‬وهي‭ ‬الوسيلة‭ ‬المثلى‭ ‬لعلاجه،‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬العضو‭ ‬البشري‭ ‬المراد‭ ‬نقله‭ ‬وخلوه‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬المتلقي،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬العضو‭ ‬البشري‭ ‬لن‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬المتبرع‭ ‬أو‭ ‬يلحق‭ ‬به‭ ‬ضرراً،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬أعدت‭ ‬تقريراً‭ ‬طبياً‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬المتلقي‭. ‬وبحسب‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬فإنه‭ ‬يُحظر‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬بشري‭ ‬من‭ ‬جسم‭ ‬شخص‭ ‬حي‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بموافقته،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعطيل‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬واجب‭ ‬أو‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬صاحبه‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬جسمه‭ ‬لأحد‭ ‬وظائفه‭ ‬الحيوية‭ ‬أو‭ ‬يُعرض‭ ‬حياته‭ ‬لخطر‭ ‬جسيم،‭ ‬ويجب‭ ‬إحاطة‭ ‬المتبرع‭ ‬والمتلقي‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬شفاهة‭ ‬وكتابة‭ ‬في‭ ‬جلستين‭ ‬منفصلتين‭ ‬بطبيعة‭ ‬عمليتي‭ ‬النقل‭ ‬والزراعة‭ ‬ومخاطرهما‭ ‬وبجميع‭ ‬النتائج‭ ‬الصحية‭ ‬المؤكدة‭ ‬والمحتملة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭ ‬بواسطة‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬تشكلها‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭.‬

كما‭ ‬يُحظر‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬بشري‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬متوفى‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬الوفاة‭ ‬ثبوتًا‭ ‬يقينيا‭ ‬تستحيل‭ ‬بعده‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الحياة،‭ ‬ويتقرر‭ ‬ذلك‭ ‬بإجماع‭ ‬آراء‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬تشكلها‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطباء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طبيب‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الأمراض‭ ‬العصبية،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبيب‭ ‬المنفذ‭ ‬للعملية‭.‬

ويجوز‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬تشكلها‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطباء‭ ‬اختصاصيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نقل‭ ‬عضو‭ ‬بشري‭ ‬من‭ ‬جثة‭ ‬متوفى‭ ‬ – ‭ ‬سواءً‭ ‬أكان‭ ‬معلوم‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‭ ‬ – ‭ ‬لزرعه‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬لهذا‭ ‬العضو‭ ‬البشري‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬اللجنة‭.‬

كلمات دالة