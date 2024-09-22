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مقتل 51 شخصا في انفجار منجم للفحم في شرق إيران

9/22/2024 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفر‭ ‬انفجار‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تسرّب‭ ‬غاز‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬للفحم‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬51‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬عشرين،‭ ‬بينما‭ ‬يتواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬آخرين،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬إرنا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬القتلى‭ ‬ارتفع‭ ‬الى‭ ‬51‭ ‬وعدد‭ ‬الجرحى‭ ‬ارتفع‭ ‬الى‭ ‬20‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬طبس،‭ ‬وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأنه‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تسرب‭ ‬للغاز‭. ‬

‭ ‬وكانت‭ ‬الحصيلة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وبحسب‭ ‬إرنا،‭ ‬وقع‭ ‬الانفجار‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ (‬17:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬منجم‭ ‬معدن‭ ‬جو‭ ‬المملوك‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الموجودين‭ ‬ناهز‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تسرّب‭ ‬غاز‭ ‬الميثان‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬كتلتين‭ ‬من‭ ‬المنجم‭. ‬

وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬مشاهد‭ ‬لسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬ومروحيات‭ ‬تتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬لنقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬كذلك،‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬مصوّرة‭ ‬نشرتها‭ ‬إرنا‭ ‬جثث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يرتدون‭ ‬زي‭ ‬العمل،‭ ‬بينما‭ ‬تمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬على‭ ‬عربات‭ ‬تابعة‭ ‬للمنجم‭. ‬وقال‭ ‬جواد‭ ‬قناعت‭ ‬حاكم‭ ‬محافظة‭ ‬خراسان‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬المنجم‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬إنّ‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬الجثث‭ ‬والمحتجزين‭ ‬في‭ ‬المنجم‭. ‬

وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي،‭ ‬قدّم‭ ‬الرئيس‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬تعازيه‭ ‬لعائلات‭ ‬الضحايا،‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أمر‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭. ‬وقال‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬للأسف،‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬حادثا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المناجم‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬طبس‭ ‬وأن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مواطنينا‭ ‬فقدوا‭ ‬حياتهم‭. ‬أتقدّم‭ ‬بأحرّ‭ ‬التعازي‭ ‬لعائلاتهم‭ ‬المحترمة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬الحداد‭ ‬العام‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاثنين‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬تحدّث‭ ‬نائبه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬عارف‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬المتابعة‭ ‬الطارئة‮»‬‭ ‬والدعم‭ ‬للضحايا‭ ‬وأُسرهم‭. ‬وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭ ‬إنّ‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬جارية‭ ‬في‭ ‬المنجم،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعض‭ ‬العمّال‭ ‬عالقين‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية،‭ ‬احتجز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬داخل‭ ‬المنجم‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬250‭ ‬مترا‭. ‬

ونقلت‭ ‬عن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المحلي‭ ‬علي‭ ‬نسائي‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬تراكم‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬المنجم‮»‬‭ ‬يعقّد‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والانقاذ‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬حاليا،‭ ‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمصابين‭ ‬وانتشال‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الإهمال‭ ‬والخطأ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬سيتمّ‭ ‬التعامل‭ ‬معه‮»‬‭ ‬لاحقا‭. ‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أدى‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬للفحم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دامغان‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭. ‬ورجحت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الانفجار‭ ‬نتيجة‭ ‬تسرّب‭ ‬لغاز‭ ‬الميثان‭ ‬أيضا‭. ‬وفي‭ ‬مايو‭ ‬2021‭ ‬لقي‭ ‬عاملان‭ ‬مصرعهما‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬ذاته،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬وأدى‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬43‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آزادشهر‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬تجاه‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭.‬

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