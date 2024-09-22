الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا واعدا لبناء ((مستقبل أفضل)) للبشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الامم‭ ‬المتحدة‭ - ‬الوكالات‭: ‬تبنّت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬ميثاقا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬للبشرية،‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬بينها‭ ‬روسيا‭. ‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قُدّمت‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬فريدة‮»‬‭ ‬لتغيير‭ ‬مسار‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭. ‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬النص‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فتحنا‭ ‬الباب،‭ ‬وعلينا‭ ‬الآن‭ ‬جميعا‭ ‬عبوره،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بسماع‭ ‬واحدنا‭ ‬الآخر‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بالتحرك‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬القمة،‭ ‬أشار‭ ‬جوتيريش‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الاحباط،‭ ‬اذ‭ ‬دعا‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬‮«‬البصيرة‮»‬‭ ‬و«الشجاعة‮»‬‭ ‬وأيضا‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬الطموح‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬عفا‭ ‬عليها‭ ‬الزمن‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬بفعالية‭ ‬للتهديدات‭ ‬الراهنة‭. ‬

وكمقدّمة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬عشرات‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأحد‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الاثنين‭. ‬

وبعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أبدت‭ ‬روسيا‭ ‬معارضتها‭ ‬للنص‭ ‬أمس،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنّها‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬اعتماده‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬فيرشينين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬تعددية‭. ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬لا‭ ‬يرضي‭ ‬أحدا‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬الرد‭ ‬جاء‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الميثاق‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بوصلة‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬لصحفيين‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مزعج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تسلك‭ ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬بقية‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وأرادت‭ ‬روسيا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬بيلاروس‭ ‬وإيران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬وسوريا،‭ ‬تقديم‭ ‬تعديل‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬التدخل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬‮«‬الداخلية‮»‬‭ ‬للدول،‭ ‬لكن‭ ‬غالبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬رفضوا‭ ‬أخذ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭. ‬

وفي‭ ‬الميثاق،‭ ‬يلتزم‭ ‬القادة‭ ‬تعزيز‭ ‬النظام‭ ‬المتعدّد‭ ‬الأطراف‭ ‬لـ«مواكبة‭ ‬عالم‭ ‬متغيّر‮»‬‭ ‬و«حماية‭ ‬حاجات‭ ‬ومصالح‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‮»‬‭ ‬المهدّدة‭ ‬بـ«أزمات‭ ‬متواصلة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬النصّ،‭ ‬يؤمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬‮«‬بوجود‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبشرية‭ ‬جمعاء‮»‬‭. ‬

ويعرض‭ ‬الميثاق‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬صفحة،‭ ‬56‭ ‬‮«‬إجراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬أهمية‭ ‬التعددية‭ ‬واحترام‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام،‭ ‬وإصلاح‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ونزح‭ ‬السلاح‭ ‬وتطوّير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

وأكّد‭ ‬ريتشارد‭ ‬غوان‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬‮«‬الأفكار‭ ‬الجيّدة،‭ ‬فهذه‭ ‬ليست‭ ‬وثيقة‭ ‬ثورية‭ ‬لإصلاح‭ ‬التعددية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‮»‬‭. ‬

ويشاركه‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬هذا‭ ‬الرأي،‭ ‬إذ‭ ‬يعربون‭ ‬عن‭ ‬تبرّم‭ ‬وعدم‭ ‬اقتناع‭ ‬عندما‭ ‬يُسألون‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬وتأثيره‭. ‬

ويستخدم‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬باهت‮»‬‭ ‬و«مخيّب‭ ‬للآمال‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المثالية‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‮»‬‭.

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وكانت‭ ‬مكافحة‭ ‬احترار‭ ‬المناخ‭ ‬إحدى‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات،‭ ‬حيث‭ ‬غابت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الانتقال‮»‬‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬من‭ ‬مسودة‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭. ‬