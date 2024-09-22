مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬

أهابت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مقديشو‭ ‬بجميع‭ ‬الرعايا‭ ‬المصريين‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬أرض‭ ‬الصومال‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأثير‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬وناشدت‭ ‬السفارة‭ ‬المصريين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬المغادرة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬هرجيسا‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬الحالي‭ ‬بالإقليم‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬قنصلية‭ ‬للمصرين‭ ‬هناك،‭ ‬كما‭ ‬تناشد‭ ‬السفارة‭ ‬المصريين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التردد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أقاليم‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بحكومة‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭.‬

وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى

نقل‭ ‬مصر‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬مقديشو‭ ‬مؤخرا‭ ‬تفعيلا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬دفاعية‭ ‬وقعتها‭ ‬مع‭ ‬الصومال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬ونوهت‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬نية‭ ‬القاهرة‭ ‬نشر‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬منهم‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الثنائية‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الصومالي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬لكنها‭ ‬ستتواجد‭ ‬قريبا،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬الصومالية‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الجيش‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الصومالي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬إثيوبيا‭ ‬تخالف‭ ‬ميثاق‭ ‬إفريقيا‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬باعترافها‭ ‬باستقلال

إقليم‭ ‬أرض‭ ‬الصومال

التابع‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإقليم‭ ‬الانفصالي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال،‭ ‬وسيبقى‭ ‬كذلك‭.‬

وحول‭ ‬التصريحات‭ ‬المصرية‭ ‬الداعمة‭ ‬للصومال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬وممتنون‭ ‬لعرض‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يساعدوننا‭ ‬فيها،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر،‭ ‬فإننا‭ ‬سنحتاج‭ ‬طبعا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الصومال‮»‬‭.‬