Monday, 23 September 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

9/22/2024 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬

أهابت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مقديشو‭ ‬بجميع‭ ‬الرعايا‭ ‬المصريين‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬أرض‭ ‬الصومال‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأثير‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬وناشدت‭ ‬السفارة‭ ‬المصريين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬المغادرة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬هرجيسا‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬الحالي‭ ‬بالإقليم‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬قنصلية‭ ‬للمصرين‭ ‬هناك،‭ ‬كما‭ ‬تناشد‭ ‬السفارة‭ ‬المصريين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التردد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أقاليم‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بحكومة‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭.‬

وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى
نقل‭ ‬مصر‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬مقديشو‭ ‬مؤخرا‭ ‬تفعيلا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬دفاعية‭ ‬وقعتها‭ ‬مع‭ ‬الصومال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬ونوهت‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬نية‭ ‬القاهرة‭ ‬نشر‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬منهم‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الثنائية‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الصومالي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية،‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬لكنها‭ ‬ستتواجد‭ ‬قريبا،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬القوات‭ ‬الصومالية‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬الجيش‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الصومالي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬إثيوبيا‭ ‬تخالف‭ ‬ميثاق‭ ‬إفريقيا‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬باعترافها‭ ‬باستقلال
إقليم‭ ‬أرض‭ ‬الصومال
التابع‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإقليم‭ ‬الانفصالي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال،‭ ‬وسيبقى‭ ‬كذلك‭.‬

وحول‭ ‬التصريحات‭ ‬المصرية‭ ‬الداعمة‭ ‬للصومال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬وممتنون‭ ‬لعرض‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يساعدوننا‭ ‬فيها،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر،‭ ‬فإننا‭ ‬سنحتاج‭ ‬طبعا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الصومال‮»‬‭.‬

MENAFN22092024000055011008ID1108701917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث