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رئيس الإمارات يبدأ اليوم زيارة لواشنطن سعيا إلى تعزيز العلاقة ((الاستراتيجية))

9/22/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يصل‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬يجريها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬توترات‭ ‬متصاعدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتكنولوجي‭. ‬وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬إن‭ ‬الإمارات‭ ‬تريد‭ ‬إيجاد‭ ‬أسس‭ ‬جديدة‭ ‬لاقتصادها‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬‮«‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

بزيارته‭ ‬المرتقبة،‭ ‬يصبح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لواشنطن‭. ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المرشّحة‭ ‬للرئاسة‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬والنزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬تُتّهم‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين،‭ ‬يتصدّران‭ ‬قائمة‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬التباحث‭ ‬فيها‭. ‬

في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬لصحفيين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قال‭ ‬قرقاش‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تجاهل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬أمور‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬ستتمحور‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬التجارية‭ ‬والتكنولوجية‭. ‬وأوضح‭ ‬قرقاش‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬تسعى‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتكنولوجية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اقتناع‭ ‬لدى‭ ‬الدولة‭ ‬بأن‭ ‬عصر‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬النفطية‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬نهاياته‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأهم‭ ‬بيننا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يحبون‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬توترات‭ ‬تشوب‭ ‬العلاقة‮»‬‭. ‬ويُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإمارات‭ ‬مساهما‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬وهي‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وترفض‭ ‬إدانة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬اتّساع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع‭ ‬وتمدّده‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‭. ‬والإمارات‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بسبب‭ ‬ثروتها‭ ‬النفطية‭ ‬وبيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستقرار‭ ‬فيها‭. ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬بعدما‭ ‬بقي‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬حاكمها‭ ‬الفعلي،‭ ‬يقيم‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬وقد‭ ‬زار‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

في‭ ‬أبريل،‭ ‬أعلنت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬استثمار‭ ‬بـ1 , 5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الإماراتية‭ ‬جي42،‭ ‬مع‭ ‬تحوّل‭ ‬أبوظبي‭ ‬بعيدا‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتساءل‭ ‬قرقاش‭ ‬‮«‬لمَ‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا؟‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ (‬عصر‭) ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬النفطية‭ ‬يتّجه‭ ‬نحو‭ ‬نهاياته،‭ ‬ببطء‭ ‬ولكن‭ ‬بثبات،‭ ‬فعلينا‭ ‬استبدال‭ ‬تدفق‭ ‬الإيرادات‭ ‬بشيء‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الإعداد‭. ‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬وضع‭ ‬خريطة‭... ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬معكم‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

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