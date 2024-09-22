مع مواصلة الاحتلال استهداف مدارس النازحين بغزة.. سبعة شهداء في مذبحة جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

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وتسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بنزوح‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬تعدادهم‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولجأ‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬كمبان‭ ‬آمنة‭.

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وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬7‭ ‬شهداء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬بينهم‭ ‬حالات‭ ‬خطيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬كفر‭ ‬قاسم‭ ‬والتي‭ ‬تأوي‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬زعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭. ‬

وتعرض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاستهداف‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬والتي‭ ‬نزح‭ ‬إليها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬

السبت،‭ ‬أعلن‭ ‬استشهاد‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬الزيتون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

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وفي‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أثار‭ ‬قصف‭ ‬طال‭ ‬مدرسة‭ ‬الجاعوني‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭. ‬

وفي‭ ‬رفح،‭ ‬قرب‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقدمت‭ ‬نحو‭ ‬الأجزاء‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬الجيش‭ ‬منذ‭ ‬مايو،‭ ‬واتخذت‭ ‬مواقع‭ ‬فوق‭ ‬بعض‭ ‬قمم‭ ‬التلال‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الساحلي‭. ‬

وتمثل‭ ‬مطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬تحتفظ‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الحدودي‭ ‬الجنوبي‭ ‬بين‭ ‬رفح‭ ‬ومصر‭ ‬نقطة‭ ‬شائكة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬شنوا‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬وأطلقوا‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وفجروا‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬تمركزت‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وحذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستشفيات‭ ‬قد‭ ‬تتوقف‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬الأساسية‭ ‬والزيت‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬المولدات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالوقود‭. ‬

وأغرقت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬خيام‭ ‬النازحين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬لتفاقم‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬معاناتهم‭. ‬

وقالت‭ ‬آية،‭ ‬إحدى‭ ‬النازحات‭ ‬‮«‬عشر‭ ‬دقايق‭ ‬بس‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬أنها‭ ‬تغرق‭ ‬الخيم،‭ ‬كيف‭ ‬لو‭ ‬المطر‭ ‬استمر‭ ‬يوم‭ ‬كامل؟‮»‬‭. ‬ونزحت‭ ‬آية‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬يلوذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

وأضافت‭ ‬آية‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬تطبيقات‭ ‬التراسل‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬ما‭ ‬بدنا‭ ‬خيام‭ ‬جديدة،‭ ‬بدنا‭ ‬وقف‭ ‬للحرب،‭ ‬ما‭ ‬بدنا‭ ‬حلول‭ ‬مؤقتة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬مديرة‭ ‬التواصل‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الملاجئ‭ ‬والإمدادات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الشتاء‭ ‬القادم‭. ‬

وأضافت‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬مع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وانخفاض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يمرض‭ ‬الناس،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الأطفال‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بنزلات‭ ‬البرد‭ ‬والإنفلونزا‮»‬‭. ‬