أنشيلوتي: مباراة تلو الأخرى سنصل إلى القمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته البالغة بالفوز العريض الذي حقق فريقه على ضيفه إسبانيول مساء السبت في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول وهزمه بنتيجة 4 / 1 .
وأوضح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي «كانت مباراة جيدة، بدأنا بشكل جيد واستجبنا جيدا بعد هدف إسبانيول، كانت مباراة متكاملة ولعبنا بشكل أفضل، بإيقاع أكبر وحصلنا على فرص أكثر، أنا سعيد».
وأضاف «في الشوط الأول لمسنا الكرة كثيرا لأن إسبانيول أحكم إغلاق الدفاع، قدمنا أداء جيدا، كان الشوط الثاني جيدا لأن المساحات انفتحت وكانت مباراة روك أند رول».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: «لعبنا بسرعة أكبر في الهجوم ولمسنا الكرة بسرعة أكبر وبتحركات أفضل، ليس لدينا مهاجم في مركز ثابت، وفي الهدف الثاني، شارك رودريجو وبيلينجهام بفاعلية كبيرة، التنقل السريع سلاح مهم، تلك موارد يجب أن نمتلكها، دافعنا بشكل جيد وكان الضغط بعد خسارة الكرة جيدا أيضا، حصلنا على فرص كثيرة ونحن سعداء شيئا فشيئا نصل إلى أفضل نسخة من أنفسنا».
وأوضح أنشيلوتي «هناك حقيقة واحدة يجب تسليط الضوء عليها وهي أننا سجلنا هدفا واحدا فقط في الشوط الأول، حافظنا على سجلنا خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية في المسابقة وهذا رقم جيد يؤكد أن الفريق قدم ويقدم أداء جيدا وسيواصل تقديم أداء جيد للغاية».
وأكد أنشيلوتي أن إصابة داني كارفاخال ليست بالغة، وأشار إلى أن جود بيلينجهام يعاني مشكلة في الكتف.
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش، وقال «إنه ضمان بالنسبة لي، سواء لعب من الدقيقة الأولى أو دخل بديلا في الدقيقة 70، لطالما غير ديناميكيات المباراة. إنه يلعب على أعلى مستوى«.
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