أنشيلوتي: مباراة تلو الأخرى سنصل إلى القمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بالفوز‭ ‬العريض‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إسبانيول‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

وقلب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إسبانيول‭ ‬وهزمه‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭ / ‬1‭ .‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬بدأنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬واستجبنا‭ ‬جيدا‭ ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬إسبانيول،‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬متكاملة‭ ‬ولعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬بإيقاع‭ ‬أكبر‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬أكثر،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لمسنا‭ ‬الكرة‭ ‬كثيرا‭ ‬لأن‭ ‬إسبانيول‭ ‬أحكم‭ ‬إغلاق‭ ‬الدفاع،‭ ‬قدمنا‭ ‬أداء‭ ‬جيدا،‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬جيدا‭ ‬لأن‭ ‬المساحات‭ ‬انفتحت‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬روك‭ ‬أند‭ ‬رول‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬ولمسنا‭ ‬الكرة‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬وبتحركات‭ ‬أفضل،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬مهاجم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ثابت،‭ ‬وفي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬شارك‭ ‬رودريجو‭ ‬وبيلينجهام‭ ‬بفاعلية‭ ‬كبيرة،‭ ‬التنقل‭ ‬السريع‭ ‬سلاح‭ ‬مهم،‭ ‬تلك‭ ‬موارد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نمتلكها،‭ ‬دافعنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وكان‭ ‬الضغط‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الكرة‭ ‬جيدا‭ ‬أيضا،‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أنفسنا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬يجب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬أننا‭ ‬سجلنا‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حافظنا‭ ‬على‭ ‬سجلنا‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬وهذا‭ ‬رقم‭ ‬جيد‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قدم‭ ‬ويقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬وسيواصل‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬ليست‭ ‬بالغة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬يعاني‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

وانتقل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬نجم‭ ‬وسطه‭ ‬المخضرم‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬ضمان‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬سواء‭ ‬لعب‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬لطالما‭ ‬غير‭ ‬ديناميكيات‭ ‬المباراة‭. ‬إنه‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‮«‬‭.‬