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فوز ليفركوزن وشتوتغارت يقسو على دورتموند

9/22/2024 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬حوَّل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬تخلفه‭ ‬مرتين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬4‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬قسا‭ ‬وصيفه‭ ‬شتوتغارت‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬5‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬سجل‭ ‬فلوريان‭ ‬فريتس‭ (‬14‭) ‬وجوناثان‭ ‬تاه‭ (‬32‭) ‬والبديلان‭ ‬الإكوادوري‭ ‬بييرو‭ ‬هينكابي‭ (‬49‭) ‬والنيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ (‬90+3‭) ‬أهداف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬والفرنسي‭ ‬نوردي‭ ‬موكييلي‭ (‬5‭) ‬والبلجيكي‭ ‬سيباستيان‭ ‬بورناوف‭ (‬37‭) ‬والسويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬سفانبرغ‭ (‬45+1‭) ‬أهداف‭ ‬فولسبورغ‭ ‬الذي‭ ‬أكمل‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬يانيك‭ ‬غيرهاردت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭.‬

وانفرد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬السبت،‭ ‬مستغلا‭ ‬السقوط‭ ‬المذل‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬وتعادل‭ ‬لايبزيغ‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬سلبا‭.‬

ووجد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬نفسه‭ ‬متخلفا‭ ‬مبكرا‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬بفضل‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عندما‭ ‬هز‭ ‬مدافعه‭ ‬موكييلي‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬بالخطأ‭.‬

وردّ‭ ‬البطل‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬نجمه‭ ‬الواعد‭ ‬فيرتس‭ ‬بتسديدة‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬تشاكا‭. ‬ومنحه‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬العملاق‭ ‬تاه‭ ‬التقدّم‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غريمالدو‭ (‬32‭).‬

وأدرك‭ ‬بورناوف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬37‭ ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬البولندي‭ ‬ياكوب‭ ‬كامينسكي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنحه‭ ‬سفانبرغ‭ ‬التقدم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬اليوناني‭ ‬كونستانتينوس‭ ‬كولييراكيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

ودفع‭ ‬ألونسو‭ ‬بهينكابي‭ ‬والدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬جيريمي‭ ‬فريمبونغ‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وفرض‭ ‬فريقه‭ ‬سيطرة‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬برأسية‭ ‬للدولي‭ ‬الإكوادوري‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬غارسيا‭ (‬49‭).‬

وتابع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ضغطه‭ ‬القوي‭ ‬وعزز‭ ‬ألونسو‭ ‬خط‭ ‬هجومه‭ ‬بإشراك‭ ‬بونيفايس‭ ‬مكان‭ ‬الدولي‭ ‬التشيكي‭ ‬باتريك‭ ‬شيك‭ (‬68‭).‬

وتلقى‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬بطرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬غيرهاردت‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭ ‬بسبب‭ ‬تدخل‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬فريمبونغ‭ (‬88‭).‬

وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬تشاكا‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬بردّه‭ ‬تسديدته‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬90+1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفعلها‭ ‬بونيفايس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭
‬سبع‭ ‬دقائق‭ ‬احتسبت‭ ‬وقتا‭ ‬بدل‭ ‬ضائع‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬فشل‭ ‬البديل‭ ‬التركي‭ ‬صالح‭ ‬أوزكان‭ ‬في‭ ‬إبعادها‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬اثر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للبديل‭ ‬الآخر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬وسددها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬البولندي‭ ‬كميل‭ ‬غرابارا‭ (‬90+3‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ (‬1-3‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أكرم‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬وصيف‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬للدولي‭ ‬دينيس‭ ‬أونداف‭.‬

وضرب‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وأنهى‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬سجلها‭ ‬أونداف‭ (‬4‭) ‬والبوسني‭ ‬إرميدين‭ ‬ديميتروفيتش‭ (‬21‭).‬

وعزز‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنزو‭ ‬ميو‭ ‬تقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬62‭).‬

وقلَّص‭ ‬الدولي‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬بعدما‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬28‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

لكن‭ ‬الدولي‭ ‬المالي‭ ‬البلال‭ ‬توريه‭ ‬أعاد‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لشتوتغارت‭ (‬80‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختم‭ ‬أونداف‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والخامس‭ ‬لفريقه‭ (‬90‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬لشتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬وتعادل‭ ‬فارتقى‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬ودورتموند‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

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