جونز يُنقذ سيتي أمام أرسنال المنقوص بهدف متأخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أنقذ‭ ‬المدافع‭ ‬البديل‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬أولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ووصيه‭ ‬أرسنال‭ ‬وأهداه‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭

‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬سيتي‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬9‭) ‬ورد‭ ‬أرسنال‭ ‬بهدفين‭ ‬للإيطالي‭ ‬ريكاردو‭ ‬كالافيوري‭ (‬22‭) ‬والبرازيلي‭ ‬غابريال‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ستونز‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

ولعب‭ ‬أرسنال‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬طيلة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬طرد‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لتلقيه‭ ‬الانذار‭ ‬الثاني‭. ‬

وحافظ‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬تعادله‭ ‬الأوّل‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬أرسنال‭ ‬نقطته‭ ‬الـ11‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

أهدر‭ ‬الألماني‭ ‬إلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬فرصة‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬حين‭ ‬سرق‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬وسدد‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬كرة‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬المرمى‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬8‭).‬

ولم‭ ‬يتأخر‭ ‬العملاق‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬حين‭ ‬انسل‭ ‬بين‭ ‬المدافعين‭ ‬وانفرد‭ ‬عقب‭ ‬تمريرة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬سافينيو‭ ‬فسدد‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الإسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ (‬9‭).‬

وهذا‭ ‬الهدف‭ ‬العاشر‭ ‬لهالاند‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والـ100‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬105‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إليه‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وتلقى‭ ‬سيتي‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬بخروج‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تعافى‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وبدا‭ ‬رودري‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬بعدما‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬دعسة‭ ‬خاطئة‭ ‬خلال‭ ‬تلاحمه‭ ‬مع‭ ‬الغاني‭ ‬توماس‭ ‬بارتي‭.‬

وبعد‭ ‬نحو‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬خروجه،‭ ‬تمكّن‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬عبر‭ ‬كالافيوري‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراته‭ ‬الأساسية‭ ‬الأولى،‭ ‬بتسديدة‭ ‬يسارية‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬من‭ ‬التصدّي‭ ‬لها‭ ‬وعانقت‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ ‬لمرماه‭ (‬22‭).‬

وكاد‭ ‬غابريال‭ ‬يضيف‭ ‬الثاني‭ ‬برأسية‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ ‬بقليل‭ ‬بعدما‭ ‬تابع‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ (‬38‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬ثانية‭ ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها‭ ‬ومن‭ ‬الممرّر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬مواطنه‭ (‬45+1‭).‬

وحين‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬سيدخل‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بفرحة‭ ‬التقدّم،‭ ‬عكّر‭ ‬الحكم‭ ‬مايكل‭ ‬أوليفر‭ ‬الأجواء‭ ‬بطرد‭ ‬تروسار‭ ‬بإشهار‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬مع‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ (‬45+8‭).‬

وضغط‭ ‬سيتي‭ ‬بالفعل‭ ‬بقوة‭ ‬ولاحت‭ ‬له‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬تارة‭ ‬عبر‭ ‬السويسري‭ ‬مانويل‭ ‬أكانجي،‭ ‬ومرة‭ ‬عبر‭ ‬ووكر،‭ ‬وفرصة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬هالاند،‭ ‬لكن‭ ‬رايا‭ ‬والدفاع‭ ‬أبدعوا‭ ‬في‭ ‬تخليص‭ ‬الكرات‭.‬

وواصل‭ ‬رايا‭ ‬تألقه‭ ‬الكبير‭ ‬حين‭ ‬تصدى‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬وقريبة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الكرواتي‭ ‬يوشكو‭ ‬غفارديول‭ (‬62‭). ‬وحاول‭ ‬لاعبو‭ ‬سيتي‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بتسديدات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬لم‭ ‬تُشكّل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬رايا‭.‬

وتمكّن‭ ‬جونز‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬غريليش‭ ‬تمريرة‭ ‬إلى‭ ‬بديل‭ ‬رودري،‭ ‬الكرواتي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتشيتش،‭ ‬سددها‭ ‬فارتدت‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬وتهادت‭ ‬أمام‭ ‬المدافع‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ (‬90+8‭).‬

وحرم‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬مضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬غندما‭ ‬فرض‭ ‬عليه‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭.‬