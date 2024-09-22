جونز يُنقذ سيتي أمام أرسنال المنقوص بهدف متأخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن(أ ف ب) أنقذ المدافع البديل جون ستونز فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب من خسارة أولى هذا الموسم أمام ضيفه ووصيه أرسنال وأهداه التعادل 2-2 على ملعب الاتحاد
يوم أمس في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وكان سيتي البادئ بالتسجيل عبر النروجي إرلينغ هالاند (9) ورد أرسنال بهدفين للإيطالي ريكاردو كالافيوري (22) والبرازيلي غابريال (45+1)، قبل أن يدرك ستونز التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.
ولعب أرسنال بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعدما طرد مهاجمه الدولي البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتلقيه الانذار الثاني.
وحافظ سيتي على الصدارة بـ13 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وأستون فيلا في تعادله الأوّل ضمن الدوري، فيما حصد أرسنال نقطته الـ11 في المركز الرابع.
أهدر الألماني إلكاي غوندوغان فرصة افتتاح التسجيل حين سرق الكرة من أمام قلب الدفاع البرازيلي غابريال وسدد «على الطاير» كرة لم تصب المرمى من مسافة قريبة (8).
ولم يتأخر العملاق هالاند في التعويض حين انسل بين المدافعين وانفرد عقب تمريرة جميلة من البرازيلي سافينيو فسدد إلى يسار الحارس الإسباني دافيد رايا (9).
وهذا الهدف العاشر لهالاند في الدوري هذا الموسم والـ100 له مع سيتي في مختلف المسابقات في 105 مباريات منذ انتقاله إليه قبل عامين.
وتلقى سيتي ضربة قاسية بخروج لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بعد الإصابة، وهو الذي تعافى وشارك في مباراتين فقط هذا الموسم.
وبدا رودري متأثرا بإصابته التي تعرّض لها بعدما ما بدا أنها دعسة خاطئة خلال تلاحمه مع الغاني توماس بارتي.
وبعد نحو دقيقة فقط على خروجه، تمكّن أرسنال من تعديل النتيجة عبر كالافيوري الذي لعب مباراته الأساسية الأولى، بتسديدة يسارية مذهلة من على يسار مشارف منطقة الجزاء لم يتمكّن الحارس البرازيلي إيدرسون من التصدّي لها وعانقت الزاوية اليسرى البعيدة لمرماه (22).
وكاد غابريال يضيف الثاني برأسية فوق المرمى بقليل بعدما تابع ركنية نفذها بوكايو ساكا (38)، قبل أن ينجح في محاولة ثانية بالطريقة ذاتها ومن الممرّر نفسه في هزّ شباك مواطنه (45+1).
وحين بدا أن أرسنال سيدخل غرف الملابس بفرحة التقدّم، عكّر الحكم مايكل أوليفر الأجواء بطرد تروسار بإشهار البطاقة الصفراء الثانية بعد التحام مع كايل ووكر (45+8).
وضغط سيتي بالفعل بقوة ولاحت له العديد من الفرص، تارة عبر السويسري مانويل أكانجي، ومرة عبر ووكر، وفرصة ثالثة من هالاند، لكن رايا والدفاع أبدعوا في تخليص الكرات.
وواصل رايا تألقه الكبير حين تصدى لتسديدة قوية وقريبة من المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول (62). وحاول لاعبو سيتي إدراك التعادل بتسديدات من خارج المنطقة لم تُشكّل خطورة على مرمى الحارس رايا.
وتمكّن جونز من تسجيل التعادل بعدما لعب غريليش تمريرة إلى بديل رودري، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، سددها فارتدت من الدفاع وتهادت أمام المدافع الذي تابعها في سقف المرمى (90+8).
وحرم نوتنغهام فوريست مضيفه برايتون من الفوز غندما فرض عليه التعادل 2-2.
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