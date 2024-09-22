برشلونة يداوي جراحه القارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬داوى‭ ‬برشلونة‭ ‬جراحه‭ ‬القارية‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬وثمين‭ ‬هو‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومنح‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬التقدم‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬وبعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ (‬1-2‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الخميس،‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬20‭ ‬و35‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬منفردا‭ ‬بصدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭.‬

وختم‭ ‬رافينيا‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬75‭ ‬و83‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬وسجل‭ ‬الواعد‭ ‬بابلو‭ ‬توريه‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬58‭).‬

وسجل‭ ‬أيوسي‭ ‬بيريس‭ ‬هدف‭ ‬الشرف‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬ألغيت‭ ‬لهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بسبب‭ ‬التسلل،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬قلَّص‭ ‬الفارق‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ (‬38‭) ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬خسارة‭ ‬برشلونة‭ ‬لخدمات‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬وقائده‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ولحق‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬بالعيادة‭ ‬الطبية‭ ‬للنادي‭ ‬المليئة‭ ‬بالمصابين‭ ‬أبرزهم‭ ‬غافي‭ ‬وفيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬والدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستنسن‭ ‬وداني‭ ‬أولمو‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬والهولندي‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬ومارك‭ ‬برنال‭.‬

وعزز‭ ‬برشلونة‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬معيدا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬وغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

ونجح‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬توريه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فتابعها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬دييغو‭ ‬كوندي‭ (‬20‭).‬

وعزز‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬تقدم‭ ‬برشلونة‭ ‬بكرة‭ ‬أكروباتية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬مستغلا‭ ‬رأسية‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لجمال‭ (‬35‭).‬

وقلَّص‭ ‬بيريس‭ ‬الفارق‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬بيبيه‭ (‬38‭) ‬مسجلا‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأنقذ‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬اثر‭ ‬تصديه‭ ‬لانفراد‭ ‬بيبيه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬43،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬إلى‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬عقب‭ ‬الركنية‭ ‬عندما‭ ‬طار‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ (‬44‭).‬

ووجه‭ ‬توريه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لفياريال‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالمدافع‭ ‬لوغان‭ ‬كوستا‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وخدعت‭ ‬الحارس‭ ‬كوندي‭ (‬58‭).‬وحصل‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬جمال‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬العاجي‭ ‬إريك‭ ‬باييه‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬لكن‭ ‬تسديدته‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬67‭).‬

وسجل‭ ‬البديل‭ ‬ثيينو‭ ‬باريي‭ ‬هدفا‭ ‬لفياريال‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬69‭). ‬وعزز‭ ‬رافينيا‭ ‬تقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬75‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والخامس‭ ‬لفريقه‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬طويلة‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬فسددها‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬83‭).‬

وواصل‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬صحوته‭ ‬بفوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬1‭. ‬

وتقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬مبكرا‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬غوركا‭ ‬غوروسيتا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وحصل‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬قائدهم‭ ‬المخضرم‭ ‬ياغو‭ ‬أسباس‭ ‬بنجاح‭ (‬25‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬غوروسيتا‭ ‬التقدم‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬ولفريقه‭ (‬39‭).‬

وأمَّن‭ ‬ألفارو‭ ‬دجالو‭ ‬فوز‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭.‬

وواصل‭ ‬خيتافي‭ ‬بحثه‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليغانيس‭ ‬1‭-‬1‭.‬