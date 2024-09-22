برشلونة يداوي جراحه القارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد (أ ف ب) داوى برشلونة جراحه القارية بفوز كبير وثمين هو السادس تواليا هذا الموسم في الليغا وكان على مضيفه فياريال 5-1 بينها ثنائية لكل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا يوم أمس في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ومنح ليفاندوفسكي التقدم للنادي الكاتالوني الذي مُني بخسارة قاسية وبعشرة لاعبين أمام موناكو الفرنسي (1-2) في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا الخميس، بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 20 و35 رافعا رصيده إلى ستة أهداف منفردا بصدارة لائحة الهدافين.
وختم رافينيا المهرجان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين، وسجل الواعد بابلو توريه الهدف الثالث (58).
وسجل أيوسي بيريس هدف الشرف لأصحاب الأرض الذين ألغيت لهم ثلاثة أهداف بسبب التسلل، وذلك عندما قلَّص الفارق قبل نهاية الشوط الأول (38) الذي شهد خسارة برشلونة لخدمات حارس مرماه وقائده الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن في الوقت بدل الضائع بسبب الإصابة.
ولحق الحارس الألماني بالعيادة الطبية للنادي المليئة بالمصابين أبرزهم غافي وفيرمين لوبيس والدنماركي أندرياس كريستنسن وداني أولمو والأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ ومارك برنال.
وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة معيدا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.
ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من توريه داخل المنطقة فتابعها على يسار الحارس دييغو كوندي (20).
وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة بكرة أكروباتية من مسافة قريبة مستغلا رأسية إريك غارسيا إثر تمريرة عرضية لجمال (35).
وقلَّص بيريس الفارق بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من بيبيه (38) مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.
وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف التعادل اثر تصديه لانفراد بيبيه في الدقيقة 43، قبل أن يتعرض إلى اصابة في قدمه اليمنى عقب الركنية عندما طار إلى الكرة وسقط على الأرض (44).
ووجه توريه الضربة القاضية لفياريال عندما سجل الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع لوغان كوستا من الرأس الأخضر وخدعت الحارس كوندي (58).وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» اثر عرقلة جمال من المدافع العاجي إريك باييه انبرى لها ليفاندوفسكي لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن (67).
وسجل البديل ثيينو باريي هدفا لفياريال ألغي بداعي التسلل (69). وعزز رافينيا تقدم الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (75)، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع من جمال فسددها «على الطاير» بيسراه من داخل المنطقة (83).
وواصل أتلتيك بلباو صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه سلتا فيغو 3-1.
وتقدم الفريق الباسكي مبكرا عبر مهاجمه غوركا غوروسيتا في الدقيقة الرابعة، وحصل الضيوف على ركلة جزاء انبرى لها قائدهم المخضرم ياغو أسباس بنجاح (25)، قبل أن يعيد غوروسيتا التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله هدفه الشخصي الثاني ولفريقه (39).
وأمَّن ألفارو دجالو فوز أتلتيك بلباو بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80.
وواصل خيتافي بحثه عن الفوز الأول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليغانيس 1-1.
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