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((الزعيم)) يُشهر أسلحته الفتاكة

9/22/2024 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فك‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ارتباطه‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مُحكما‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬قبضته‭ ‬وحيدا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬استعاد‭ ‬النصر‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيولي‭ ‬توازنه‭ ‬بانتصار‭ ‬صريح‭ ‬‮«‬جمّد‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬انطلاقة‭ ‬الاتفاق‭ ‬القوية‭.‬

بقوله‭ ‬إن‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬حاليا‮»‬،‭ ‬عكَسَ‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬أجواء‭ ‬الشارع‭ ‬الكروي‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬ماض‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه،‭ ‬فيما‭ ‬ذهب‭ ‬بعض‭ ‬المحللين،‭ ‬مثل‭ ‬الكاتب‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنافسة‭... ‬انتهت‮»‬‭.‬

في‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬نحلم‭ ‬ونحقق‮»‬،‭ ‬احتفالا‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬وبحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬ناهز‭ ‬الـ16‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬اكتظوا‭ ‬في‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد،‭ ‬شَهَرَ‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬أسلحته‭ ‬الفنية‭ ‬الفتاكة‭ ‬مجددا،‭ ‬فأمطر‭ ‬مرمى‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬بثلاثية‭ ‬مبكرة،‭ ‬أحكم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬سيطرته‭ ‬المطلقة‭ ‬التي‭ ‬تُرجِمت‭ ‬بتألق‭ ‬هدافه‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬ثنائيته‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬واصل‭ ‬‮«‬ميترو‭ ‬الهلال‮»‬‭ (‬8‭ ‬أهداف‭) ‬بلورة‭ ‬رغبته‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬اقتناص‭ ‬لقب‭ ‬الهداف‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬الدوريات‭ ‬العربية‭ ‬إنفاقا‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬أمام‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬طينة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬هداف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ (‬5‭ ‬أهداف‭).‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬تصدره‭ ‬الهدافين،‭ ‬يمتلك‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الرقم‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬الرأسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬هدفا،‭ ‬وهو‭ ‬ضعف‭ ‬ما‭ ‬سجله‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬رونالدو‭ ‬بـ6‭ ‬أهداف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تمكنه‭ ‬شخصيا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭.‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬كرّس‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬عقدته‭ ‬لغريمه‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو،‭ ‬مع‭ ‬مضي‭ ‬1260‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬اتحادي‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬موسم‭ ‬2020‭-‬2021،‭ ‬وانتهى‭ ‬وقتذاك‭ ‬بفوز‭ ‬العميد‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭.‬

بدوره،‭ ‬رأى‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مواجهاته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بنسق‭ ‬عال‭ ‬جداً‭ ‬وسجلنا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬البرتغالي‭ ‬البالغ‭ ‬70‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬الاستمرارية‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬بالعالم،‭ ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬الروح‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتكتيكي‭ ‬للاستمرار‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يشبه‭ ‬الاعتراف‭ ‬المبكر‭ ‬بسطوة‭ ‬الهلال،‭ ‬أقر‭ ‬بلان‭ (‬58‭ ‬عاماً‭) ‬بتفوق‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الهلال‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقط‭. ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬السعودية‭ ‬خسرت‭ ‬أمامه‮»‬‭.‬


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