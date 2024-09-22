استقالة المديرة التنفيذية لروما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قررت‭ ‬اليونانية‭ ‬لينا‭ ‬سولوكو‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬منصبها‭ ‬كمديرة‭ ‬تنفيذية‭ ‬لنادي‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إقالة‭ ‬الأيقونة‭ ‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭.‬

وتغادر‭ ‬سولوكو‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬شغلته‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬أولمبياكوس،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬‮«‬يُعلِن‭ ‬روما‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لينا‭ ‬سولوكو‭ ‬استقالت‭ ‬من‭ ‬منصبها‭. ‬نشكر‭ ‬لينا‭ ‬على‭ ‬خدماتها‭ ‬المخلصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حرجة‭ ‬للنادي‭ ‬ونتمنى‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

وباتت‭ ‬سولوكو‭ ‬هدفا‭ ‬لغضب‭ ‬جماهير‭ ‬روما‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬الأربعاء‭ ‬نتيجة‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬للموسم‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الإدارة‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬أن‭ ‬سولوكو‭ ‬وأطفالها‭ ‬وضعوا‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬التهديدات،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬رفع‭ ‬بعض‭ ‬مشجعي‭ ‬روما‭ ‬لافتة‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬تريغوريا‭ ‬الخاص‭ ‬بالتمارين‭ ‬يصفونها‭ ‬فيها‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الشريرة‮»‬‭.‬

يحظى‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬بحب‭ ‬جماهير‭ ‬روما‭ ‬باعتباره‭ ‬تحول‭ ‬من‭ ‬فتى‭ ‬محلي‭ ‬إلى‭ ‬نجم‭ ‬خاض‭ ‬معظم‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬بألوان‭ ‬نادي‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭.‬

وازداد‭ ‬غضب‭ ‬الجمهور‭ ‬بعدما‭ ‬سارع‭ ‬روما‭ ‬إلى‭ ‬استبداله‭ ‬بالكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يشرف‭ ‬سابقا‭ ‬على‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬مصاف‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭.‬

وأصبح‭ ‬يوريتش‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬تورينو‭ ‬بين‭ ‬2021‭ ‬و2024،‭ ‬ثالث‭ ‬مدرب‭ ‬لروما‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬عُيّن‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬2027‭.‬

وسبق‭ ‬ليوريتش‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ (‬2019-2021‭) ‬وجنوى‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬بين‭ ‬2016‭ ‬و2018‭ ‬وكروتوني‭ (‬2015-2016‭) ‬ومانتوفا‭ (‬2012-2013‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬مدربا‭ ‬مساعدا‭ ‬في‭ ‬باليرمو‭ ‬وإنتر‭.‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬أمام‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الذي‭ ‬حرمه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬



