فريق أوروبا يقلص الفارق مع فريق العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): فاز فريق أوروبا المكون من الإسباني كارلوس ألكاراس والنرويجي كاسبر رود على فريق العالم المكون من الثنائي الأمريكي بن شيلتون وفرانسيس تيافو بنتيجة 6/2 و7/6 (8/6) في منافسات الزوجي، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 8/7 في اليوم الأخير من منافسات كأس ليفر للتنس.
ويحتاج الفريق الفائز بكأس البطولة إلى الوصول إلى 13 نقطة، حيث يحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط في كل مباراة يفوز بها أمس الأحد.
ومن المنتظر أن تلعب عدد من المباريات الفردي ستبدأ بمواجهة بين الروسي دانييل ميدفيديف ضد شيلتون الذي كان الأكثر خوضا للمباريات في الأيام الثلاثة الماضية بسبب تميزه في منافسات الزوجي.
ويقود السويدي بيورن بورج فريق أوروبا، بينما يتولى الأمريكي جون ماكنرو قيادة فريق العالم.
وقد فاز فريق أوروبا بأول ثلاث نسخ من بطولة كأس ليفر للتنس، بينما حقق فريق العالم اللقب في النسختين الأخيرتين.
وتقام النسخة الحالية في برلين، وتنتقل كل عام بين مكان في أوروبا وبقية دول العالم.
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