فريق أوروبا يقلص الفارق مع فريق العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬والنرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬العالم‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬وفرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و7‭/‬6‭ (‬8/6‭) ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي،‭ ‬ليتقلص‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬إلى‭ ‬8‭/‬7‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭ ‬للتنس‭.‬

ويحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬يفوز‭ ‬بها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الفردي‭ ‬ستبدأ‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬ضد‭ ‬شيلتون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأكثر‭ ‬خوضا‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬تميزه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭.‬

ويقود‭ ‬السويدي‭ ‬بيورن‭ ‬بورج‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا،‭ ‬بينما‭ ‬يتولى‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬ماكنرو‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا‭ ‬بأول‭ ‬ثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭ ‬للتنس،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬العالم‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭.‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬وتنتقل‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬







