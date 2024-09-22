حداد مايا تتوج بلقبها الرابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توجت‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا،‭ ‬المصنفة‭ ‬17‭ ‬عالميا،‭ ‬بلقبها‭ ‬الرابع‭ ‬بفوزها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬سيول‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

واحتاجت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و50‭ ‬دقيقة‭ ‬كي‭ ‬تحسم‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬محرزة‭ ‬لقبها‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬للنخبة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬سنويا‭ ‬بين‭ ‬اللاعبات‭ ‬المصنفات‭ ‬بين‭ ‬9‭ ‬و19‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬إضافة‭ ‬للاعبة‭ ‬مشاركة‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ (‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثماني‭ ‬لاعبات‭ ‬للموسم‭).‬

ورفعت‭ ‬البرازيلية‭ ‬رصيدها‭ ‬بالمجمل‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تواصلت‭ ‬عقدة‭ ‬كاساتكينا،‭ ‬ابنة‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬المصنفة‭ ‬13‭ ‬عالميا،‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إذ‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬المتر‭ ‬الأخير‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬محاولات‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬أديلايد‭ ‬وأبوظبي‭ ‬وتشارلستون،‭ ‬فيما‭ ‬توجت‭ ‬بطلة‭ ‬في‭ ‬إيستبورن‭.‬

وخسرت‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المتوجة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بسبعة‭ ‬ألقاب‭.‬