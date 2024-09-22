حداد مايا تتوج بلقبها الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيول – (أ ف ب): توجت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 17 عالميا، بلقبها الرابع بفوزها أمس الأحد في نهائي دورة سيول لكرة المضرب (500 نقطة) على الروسية داريا كاساتكينا 1-6 و6-4 و6-1.
واحتاجت ابنة الـ27 عاما إلى ساعة و50 دقيقة كي تحسم مواجهتها مع الروسية المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول منذ تتويجها في بطولة «دبليو تي أيه» للنخبة في أكتوبر 2023 والتي تجمع سنويا بين اللاعبات المصنفات بين 9 و19 خلال الموسم، إضافة للاعبة مشاركة ببطاقة دعوة (تختلف عن بطولة دبليو تي أيه الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات للموسم).
ورفعت البرازيلية رصيدها بالمجمل إلى أربعة ألقاب من أصل سبع مباريات نهائية في مسيرتها.
وفي المقابل، تواصلت عقدة كاساتكينا، ابنة الـ27 عاما المصنفة 13 عالميا، مع المباريات النهائية هذا الموسم إذ سقطت في المتر الأخير للمرة الرابعة من أصل خمس محاولات بعدما سبق لها الخسارة في أديلايد وأبوظبي وتشارلستون، فيما توجت بطلة في إيستبورن.
وخسرت الروسية في النهائي للمرة الحادية عشرة في مسيرتها المتوجة حتى الآن بسبعة ألقاب.
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