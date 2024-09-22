باستيانيني بطل جائزة إيميليا رومانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميزانو‭ ‬ادرياتيكو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الإيطالي‭ ‬إينيا‭ ‬باستيانيني‭ (‬دوكاتي‭) ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬جائزة‭ ‬إيميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فئة‭ (‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ (‬براماك‭) ‬الذي‭ ‬ابتعد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬منافسه‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬دوكاتي‭) ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬الإيطالية،‭ ‬أمل‭ ‬بانيايا‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬مارتين‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬المنطلقين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ميزانو‭ ‬وفوزه‭ ‬بالنقاط‭ ‬الـ12‭ ‬لسباق‭ ‬السرعة‭ ‬السبت،‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬عن‭ ‬دراجته‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬مارتين‭ ‬ثانيا‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ (‬دوكاتي‭-‬غريزيني‭)‬،‭ ‬موسعا‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬باستيانيني‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬والسابع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الكبرى،‭ ‬ليصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬برصيد‭ ‬282‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬59‭ ‬عن‭ ‬مارتين‭ ‬المتصدر‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬ثاني‭ ‬المنطلقين‭ ‬خلف‭ ‬بانيايا،‭ ‬نجح‭ ‬مارتين‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬خلف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الرابعة‭ ‬وسط‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬باستيانيني‭ ‬أيضا‭.‬

وبقي‭ ‬مارتين‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬حتى‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينحني‭ ‬أمام‭ ‬ضغط‭ ‬باستيانيني،‭ ‬لكن‭ ‬الخسارة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مكلفة‭ ‬لأن‭ ‬بانيايا‭ ‬بات‭ ‬خارج‭ ‬السباق‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬عن‭ ‬دراجته‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬لفات‭ ‬على‭ ‬النهاية‭.‬



