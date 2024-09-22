باستيانيني بطل جائزة إيميليا رومانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميزانو ادرياتيكو – (أ ف ب): حقق الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) فوزه الثاني لهذا الموسم، بعدما أنهى جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة (موتو جي بي)، في المركز الأول أمام الإسباني خورخي مارتين (براماك) الذي ابتعد في صدارة الترتيب العام بعد خروج منافسه الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا حامل اللقب (دوكاتي) خالي الوفاض.
وبين جماهيره الإيطالية، أمل بانيايا أن يقلص الفارق الذي يفصله عن مارتين في صدارة الترتيب العام بعدما كان أول المنطلقين أمس الأحد في ميزانو وفوزه بالنقاط الـ12 لسباق السرعة السبت، لكنه سقط عن دراجته حين كان في المركز الثالث وخرج من السباق، فيما حل مارتين ثانيا أمام مواطنه بطل العالم سبع مرات مارك ماركيس (دوكاتي-غريزيني)، موسعا الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب إلى 24 نقطة قبل ست جولات على نهاية الموسم.
وفي المقابل، حقق باستيانيني فوزه الثاني للموسم، بعد أول في جائزة بريطانيا، والسابع له في الفئة الكبرى، ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام على حساب مارك ماركيس برصيد 282 نقطة وبفارق 59 عن مارتين المتصدر.
وبعدما كان ثاني المنطلقين خلف بانيايا، نجح مارتين سريعا في التقدم إلى المركز الأول لكنه سرعان ما وجد نفسه خلف حامل اللقب قبل أن يتمكن من التقدم مجددا على الإيطالي في اللفة الرابعة وسط ضغط من باستيانيني أيضا.
وبقي مارتين في الصدارة حتى اللفة الأخيرة قبل أن ينحني أمام ضغط باستيانيني، لكن الخسارة لم تكن مكلفة لأن بانيايا بات خارج السباق بعد سقوطه عن دراجته قبل سبع لفات على النهاية.
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