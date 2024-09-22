دوبوا يتفوق على جوشوا ويحتفظ باللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تفوق‭ ‬البريطاني‭ ‬دانيال‭ ‬دوبوا‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬أنتوني‭ ‬جوشوا‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬محتفظا‭ ‬بلقب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ (‬آي‭ ‬بي‭ ‬أف‭) ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭.‬

وفرض‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاما‭ ‬تفوقه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وأسقط‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬مواطنه‭ ‬الفائز‭ ‬مرتين‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬الموحد‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭.‬

وبعد‭ ‬59‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬وجه‭ ‬دوبوا‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لمواطنه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاما‭.‬

وتوجه‭ ‬دوبوا‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬الغفير‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬سوى‭ ‬بضع‭ ‬كلمات‭ ‬لأقولها‭: ‬ألم‭ ‬تستمتعوا؟‭ ‬أنا‭ ‬مصارع‭. ‬محارب‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬أريد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬إمكاناتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قطعت‭ ‬رحلة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتقلبات‭. ‬حان‭ ‬وقتي‭... ‬لن‭ ‬أتوقف‭ ‬حتى‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬إمكاناتي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬يونيو،‭ ‬قرر‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬أوسيك‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الموحّد‭.‬

وأحرز‭ ‬ابن‭ ‬الـ37‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مايو‭ ‬أوّل‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬موحّد‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬بتغلّبه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬تايسون‭ ‬فيوري‭ ‬بقرار‭ ‬منقسم‭ ‬من‭ ‬القضاة‭. ‬وجمع‭ ‬الأوكراني‭ ‬بين‭ ‬حزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ (‬آي‭ ‬بي‭ ‬أف‭) ‬والمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للملاكمة‭ (‬دبليو‭ ‬بي‭ ‬أو‭) ‬والرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للملاكمة‭ (‬دبليو‭ ‬بي‭ ‬أيه‭) ‬والمجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للملاكمة‭ (‬دبليو‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬عندما‭ ‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬فيوري‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وقرر‭ ‬أوسيك‭ ‬تجديد‭ ‬المنازلة‭ ‬مع‭ ‬فيوري‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬وفي‭ ‬الرياض‭ ‬مجددا،‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬البطل‭ ‬الموقت‭ ‬والمنافس‭ ‬الإلزامي‭ ‬دوبوا‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬نتيجة‭ ‬قرار‭ ‬الأوكراني‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬حزام‭ ‬‮«‬آي‭ ‬بي‭ ‬أف‮»‬‭.‬