انطلاق بطولة كرة السلة 3X3 في نيوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ FIBA ‭) ‬انضمام‭ ‬بطولة‭ ‬ FIBA ‭ ‬3 x 3‭ ‬ World ‭ ‬ Tour ‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬ألعاب‭ ‬شاطئ‭ ‬نيوم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬نيوم،‭ ‬السعودية‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬3 x 3‭ ‬وأبطال‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬منهم‭ ‬وورثي‭ ‬دي‭ ‬يونغ ‭,‬ ‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬الحدث‭ ‬1000‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬رياضات‭ ‬مختلفة‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬3 x 3،‭ ‬مما‭ ‬سيضيف‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬للجماهير‭. ‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬السنة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬والثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬ألعاب‭ ‬شاطئ‭ ‬نيوم‭. ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬ FIBA ‭ ‬3 x 3‭ ‬ World ‭ ‬ Tour ‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بفضل‭ ‬الشغف‭ ‬الكبير‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬تشمل‭ ‬ألعاب‭ ‬شاطئ‭ ‬نيوم‭ ‬رياضات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬السوبرتراي،‭ ‬كأس‭ ‬نيوم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬وتسلق‭ ‬الصخور‭.‬