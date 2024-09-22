رزنامة ((قاتلة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): انتقد الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف ثالثا عالميا، رزنامة كرة المضرب المزدحمة بالأحداث، مدعيا أن ذلك «سيقتلنا».
ويشارك بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام حاليا في كأس لايفر الاستعراضية، وهي المسابقة الـ14 التي يخوض منافساتها منذ مطلع العام الحالي.
وقبل وصوله إلى برلين حيث تقام المنافسات خاض النجم الإسباني 50 مباراة في فئة الفردي خلال العام الجاري وفاز بثلاثة ألقاب، كما نال الميدالية الفضية في أولمبياد باريس هذا الصيف بخسارته في النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وقال ألكاراس (21 عاما) بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون 6-4 و6-4: «ربما سيقتلوننا بطريقة ما».
وأكد الإسباني أن اللاعبين لديهم آراء مختلفة حيال هذا الموضوع، لكن في رأيه «الرزنامة ضيقة للغاية»، مضيفا: «اصيب الكثير من اللاعبين الآن».
وتابع: «في الوقت الحالي، سيفتقد الكثير من اللاعبين الجيدين الكثير من البطولات بسبب ذلك».
وأضاف أن الجدول المزدحم يعني أنه كافح أحيانا لتحفيز نفسه في الدورة: «أحيانا، لا تريد الذهاب إلى احدى الدورات. لن أكذب، لقد شعرت بذلك بالفعل مرات عدة».
واستطرد قائلا: «أحيانا لا أشعر بالتحفيز على الإطلاق. ولكن كما أكرر دائما، ألعب أفضل كرة مضرب لديّ عندما ابتسم واستمتع في الملعب. هذا هو الخيار الأفضل للاستمرار في تحفيز (نفسي)».
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