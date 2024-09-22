رزنامة ((قاتلة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقد‭ ‬الشاب‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬المصنّف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا،‭ ‬رزنامة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالأحداث،‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيقتلنا‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬لايفر‭ ‬الاستعراضية،‭ ‬وهي‭ ‬المسابقة‭ ‬الـ14‭ ‬التي‭ ‬يخوض‭ ‬منافساتها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وقبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬برلين‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬المنافسات‭ ‬خاض‭ ‬النجم‭ ‬الإسباني‭ ‬50‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وفاز‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بخسارته‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬سيقتلوننا‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الإسباني‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬آراء‭ ‬مختلفة‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬‮«‬الرزنامة‭ ‬ضيقة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬اصيب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬سيفتقد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجيدين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجدول‭ ‬المزدحم‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬كافح‭ ‬أحيانا‭ ‬لتحفيز‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭: ‬‮«‬أحيانا،‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬احدى‭ ‬الدورات‭. ‬لن‭ ‬أكذب،‭ ‬لقد‭ ‬شعرت‭ ‬بذلك‭ ‬بالفعل‭ ‬مرات‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أحيانا‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالتحفيز‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬أكرر‭ ‬دائما،‭ ‬ألعب‭ ‬أفضل‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬لديّ‭ ‬عندما‭ ‬ابتسم‭ ‬واستمتع‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ (‬نفسي‭)‬‮»‬‭.‬















