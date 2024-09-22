تستذكر أهم الإنجازات التي حققتها..منظمة بريف البحرينية تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحتفل منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها في 23 سبتمبر 2016، وفق الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، من خلال تدشين سموه لبطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي تعدّ العلامة التجارية البحرينية المسجلة في عالم فنون القتال المختلطة.
ويتزامن احتفال منظمة بريف بالذكرى السنوية مع ذكرى ميلاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي أسس وفق الرؤية التي رسمها اللبنات الأولى والقاعدة الأساسية لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، والتي استطاعت مملكة البحرين بفضل جهود ورعاية ودعم سموه أن تشق طريقها بنجاح في هذه الرياضة على مستوى الهواة وعلى مستوى المحترفين، لتصبح البحرين واحدة من الدول الرائدة في هذه الرياضة العالمية.
وتعتبر منظمة بريف البحرينية أول منظمة رياضية في مملكة البحرين، وقد استطاعت عبر بطولة BRAVE CF أن تصبح أكثر المنظمات الخاصة برياضة فنون القتال المختلطة انتشارا في العالم بعد سياستها التوسعية التي وصلت إلى تنظيم وإقامة هذه البطولة في 34 دولة حول العالم، والتي حطمت من خلالها العديد من الأرقام القياسية خلال السنوات الثماني الماضية.
وتعدّ المنظمة الأكثر حضورا في قارة أوروبا وآسيا بعد أن احتضنت 15 دولة أوروبية و13 دولة آسيوية فعاليات بطولة BRAVE CF ، إلى جانب كونها المنظمة السريعة الانتشار على مستوى القارة الإفريقية.
وتفتخر منظمة بريف بالمنجزات التي حققتها منذ تأسيسها والتي ساهمت في أن تصبح الشريك الرسمي والفاعل مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، في تطوير هذه الرياضة على مستوى الهواة.
إنشاء أكبر برنامج تطوير رياضي
لقد لعبت منظمة بريف دورا أساسيا في تغيير رياضة فنون القتال المختلطة إلى الأفضل وتزويد الرياضيين من جميع أنحاء العالم بمسار واضح للتقدم، بدءا من القاعدة الشعبية حتى النجومية الاحترافية.
ولقد عملت BRAVE CF لإنشاء نظام يعمل على تمكين صناعة الرياضات القتالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، عبر تبادل الخبرات في مختلف مجالات تطوير الصناعة الحقيقية في الرياضة وخلق الوعي لتقدمها، إلى جانب حرصها على تمكين قطاعات الإعلام، فضلا عن تقديم حلول جديدة في مختلف أقسام صناعة فنون القتال المختلطة، بدءًا من التدريب والتحكيم حتى الإدارة وعمليات الأحداث والقطاعات الأخرى.
أكبر ظهور إعلامي عالمي
لقد واصلت منظمة بريف جهودها لتحقيق العولمة في قطاع الإعلام، حيث قامت بتجميع سلسلة من صفقات البث التي عززت من ظهور مملكة البحرين في محركات البحث وكذلك على مستوى النقل التلفزيوني في القنوات والمنصات الإعلامية الرياضية العالمية.
واليوم، أصبحت الفعاليات المباشرة لـ BRAVE CF متاحة في أكثر من 160 دولة ومنطقة، حيث يبلغ عدد أفراد المنظمة أكثر من مليار شخص، وهو ما يوضح كيف حولت BRAVE CF نفسها كأكبر ظهور إعلامي عالمي.
وباعتبارها أكبر علامة تجارية رياضية في مملكة البحرين، تعرض BRAVE CF بكل فخر التراث البحريني في جميع أنحاء العالم وتحمل علم المملكة في جميع أنحاء العالم ليصل إلى مليار أسرة.
وجه لبناء الاقتصاد الرياضي في المملكة
تواصل منظمة بريف جهودها الرامية إلى أن تكون واحدة من وجوه البناء الاقتصادي الرياضي في المملكة. فقد عمدت المنظمة منذ تأسيسها الى تشكيل التحالفات المختلفة من الجهات الرياضية والاقتصادية في الدول التي استضافت بطولة BRAVE CF .
علاوة على ذلك، عمدت المنظمة الى إدخال التقنيات الجديدة في الرياضة والإعلام، بالإضافة إلى إنتاج أول قناة FAST للرياضات القتالية، حيث شكلت من خلال ذلك قوة مبتكرة لمحتوى الرياضات القتالية ذات المستوى العالمي والتي تضم مكتبة المنظمة الواسعة، التي استطاعت من خلالها إلغاء الحواجز على المشجعين لمتابعة كل ما يخص بطولة BRAVE CF وفعالياتها.
وقد ساهمت مبادرات المنظمة في تحويل بطولة BRAVE CF إلى فرصة للاستثمار الرياضي، والتي تواصل المنظمة من خلالها تنويع أعمالها، لتشمل إنتاج الأفلام، وصالات الألعاب الرياضية، والبضائع، والاستشارات الإعلامية الرياضية.
إطلاق مشروع رياضي « BNL »
يغير صناعة رياضة MMA
تعتزم منظمة بريف إطلاق مشروع رياضي جديد تحت مسمى رابطة بريف الوطنية« BNL » ، والذي تهدف من خلاله إلى إيجاد تنظيم يسهم في رفع مستوى المسابقات الوطنية لرياضة فنون القتال المختلطة، وفق آليات عمل متطورة وذات نهج مؤسسي يسهم في تحقيق العوائد والأرباح التي تدفع بهذه الرياضة نحو التحول إلى صناعة.
العمود الفقري لـ MMA العالمية
وبهذه المناسبة، قال رئيس منظمة بريف محمد شاهد: «لقد أصبحت منظمة BRAVE CF العمود الفقري لفنون القتال المختلطة ليس فقط في مملكة البحرين فحسب، وإنما على مستوى العالم، وذلك بسبب تأثيرها الإيجابي والواضح في تطوير رياضة فنون القتال المختلطة على مستوى الهواة والمحترفين».
علامة تجارية
وتابع قائلا: «إنه منذ استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم للهواة في عام 2017، أطلقت المنظمة أسبوع بريف الدولي للقتال كعلامة تجارية لأكبر الأحداث العالمية التي شهدت إقامة بطولة العالم وبطولة آسيا وكأس السوبر لفئة الهواة، إلى جانب بطولة BRAVE CF العالمية للمحترفين، حيث تم تصدير أسبوع بريف الدولي للقتال إلى العالم، من خلال إقامته في دول آسيوية وأوروبية عززت من الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، باعتبارها دولة حاضنة لجميع الرياضات، وواحدة من الدول المتقدمة في المجال الرياضي ولا سيما على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة».
رئاسة الاتحاد الآسيوي
وعضوية الاتحاد الدولي
وأضاف: «لقد كان لهذا تأثير كبير على رياضة MMA البحرينية، ونتيجة لذلك تم تصنيفنا فريق البحرين في المرتبة الأولى على مستوى العالم، والذي مهد لتولّي مملكة البحرين رئاسة الاتحاد الآسيوي لفنون القتال المختلطة حصولها على عضوية الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة».
تحويل MMA إلى صناعة ومنتج رياضي
وأشار إلى أن المنظمة استطاعت منذ تأسيسها حتى الآن الاستثمار في جميع المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحويل الرياضة إلى صناعة ومنتج رياضي بحريني يُفتخر به عبر بطولة BRAVE CF ، موضحا أن المنظمة استثمرت في الرياضيين من لاعبين وحكام، وكذلك فرق العمليات التشغيلية لتنظيم البطولات إلى جانب الاستثمار في المجال الإعلامي، حيث أصبحت تشكل أكبر ملكية إعلامية رياضية في الشرق الأوسط، بعد نجاحها في بث فعاليات ومنافسات بطولتها في أكثر من 160 دولة و800 مليون أسرة.
تحقيق مستهدفات رؤية البحرين 2030
وختم رئيس منظمة بريف حديثه، قائلا: «إن منظمة بريف من خلال بطولة BRAVE CF أصبحت وجها رياضيا واقتصاديا لمملكة البحرين، يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية البحرين 2030. فهي تشكل أيضا فرصة الاستثمار الرياضي الأكثر جاذبية في المنطقة، وذلك بسبب التنوع الذي يشمل الموسيقى والأفلام والترويج وصالات الألعاب الرياضية والاستشارات الإعلامية الرياضية».
عودة «الكوهجي»
في البحرين ديسمبر القادم
من المقرر أن تُقيم منظمة بريف البحرينية 3 أحداث قادمة لبطولة BRAVE CF ، حيث تنظم بطولة BRAVE CF 88 في سلوفينيا 28 سبتمبر الجاري، وتنظم بطولة BRAVE CF 89 في اسبانيا 19 أكتوبر المقبل. على أن تعود مجددا إلى مملكة البحرين لإقامة أسبوع بريف الدولي للقتال في ديسمبر القادم، والذي يتخلله إقامة بطولة BRAVE CF يوم 13 من الشهر ذاته، والذي يشهد عودة نجم فنون القتال المختلطة البحرينية المقاتل المحترف حمزة الكوهجي للمشاركة في هذه البطولة.
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