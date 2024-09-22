تستذكر أهم الإنجازات التي حققتها..منظمة بريف البحرينية تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحتفل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثامنة‭ ‬لتأسيسها‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬سموه‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

ويتزامن‭ ‬احتفال‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬وفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬اللبنات‭ ‬الأولى‭ ‬والقاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬استطاعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬ورعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تشق‭ ‬طريقها‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهواة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المحترفين،‭ ‬لتصبح‭ ‬البحرين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

وتعتبر‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬أول‭ ‬منظمة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬استطاعت‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬المنظمات‭ ‬الخاصة‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬سياستها‭ ‬التوسعية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬وإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬حطمت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬الماضية‭.‬

وتعدّ‭ ‬المنظمة‭ ‬الأكثر‭ ‬حضورا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتضنت‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭ ‬و13‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬المنظمة‭ ‬السريعة‭ ‬الانتشار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬

وتفتخر‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالمنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬والفاعل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهواة‭.‬





إنشاء‭ ‬أكبر‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬رياضي

لقد‭ ‬لعبت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬وتزويد‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بمسار‭ ‬واضح‭ ‬للتقدم،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬حتى‭ ‬النجومية‭ ‬الاحترافية‭.‬

ولقد‭ ‬عملت‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لإنشاء‭ ‬نظام‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬وخلق‭ ‬الوعي‭ ‬لتقدمها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬قطاعات‭ ‬الإعلام،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬صناعة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬والتحكيم‭ ‬حتى‭ ‬الإدارة‭ ‬وعمليات‭ ‬الأحداث‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى‭.‬





أكبر‭ ‬ظهور‭ ‬إعلامي‭ ‬عالمي

لقد‭ ‬واصلت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬جهودها‭ ‬لتحقيق‭ ‬العولمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتجميع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬صفقات‭ ‬البث‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

واليوم،‭ ‬أصبحت‭ ‬الفعاليات‭ ‬المباشرة‭ ‬لـ‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF متاحة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬المنظمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬شخص،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬كيف‭ ‬حولت‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬نفسها‭ ‬كأكبر‭ ‬ظهور‭ ‬إعلامي‭ ‬عالمي‭.‬

وباعتبارها‭ ‬أكبر‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعرض‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتحمل‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬أسرة‭.‬





وجه‭ ‬لبناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة

تواصل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬البناء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فقد‭ ‬عمدت‭ ‬المنظمة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬التحالفات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬عمدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الى‭ ‬إدخال‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬والإعلام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬أول‭ ‬قناة‭ ‬ FAST ‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬قوة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لمحتوى‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬مكتبة‭ ‬المنظمة‭ ‬الواسعة،‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلغاء‭ ‬الحواجز‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬لمتابعة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وفعالياتها‭.‬

وقد‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرات‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬للاستثمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تنويع‭ ‬أعمالها،‭ ‬لتشمل‭ ‬إنتاج‭ ‬الأفلام،‭ ‬وصالات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬والبضائع،‭ ‬والاستشارات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭.‬





إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬رياضي‭ ‬‮«‬ BNL ‮»‬‭ ‬

يغير‭ ‬صناعة‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA

تعتزم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬رياضي‭ ‬جديد‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬رابطة‭ ‬بريف‭ ‬الوطنية‮«‬ BNL ‮»‬‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬تنظيم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات‭ ‬الوطنية‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وفق‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬متطورة‭ ‬وذات‭ ‬نهج‭ ‬مؤسسي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العوائد‭ ‬والأرباح‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭.‬





‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لـ MMA ‭ ‬العالمية

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬منظمة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬والواضح‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهواة‭ ‬والمحترفين‮»‬‭.‬





علامة‭ ‬تجارية

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للهواة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬أطلقت‭ ‬المنظمة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬لأكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭ ‬لفئة‭ ‬الهواة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬العالمية‭ ‬للمحترفين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصدير‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬وأوروبية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬دولة‭ ‬حاضنة‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضات،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬‭.‬

رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬

وعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تصنيفنا‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬والذي‭ ‬مهد‭ ‬لتولّي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬‭.‬





تحويل‭ ‬ MMA ‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬ومنتج‭ ‬رياضي

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬استطاعت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬ومنتج‭ ‬رياضي‭ ‬بحريني‭ ‬يُفتخر‭ ‬به‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬استثمرت‭ ‬في‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وحكام،‭ ‬وكذلك‭ ‬فرق‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬تشكل‭ ‬أكبر‭ ‬ملكية‭ ‬إعلامية‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنافسات‭ ‬بطولتها‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬و800‭ ‬مليون‭ ‬أسرة‭.‬





تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030

وختم‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أصبحت‭ ‬وجها‭ ‬رياضيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يساهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬فهي‭ ‬تشكل‭ ‬أيضا‭ ‬فرصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬الأكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬التنوع‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬الموسيقى‭ ‬والأفلام‭ ‬والترويج‭ ‬وصالات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬





عودة‭ ‬‮«‬الكوهجي‮»‬‭ ‬

في‭ ‬البحرين‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُقيم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬3‭ ‬أحداث‭ ‬قادمة‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتنظم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لإقامة‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬يتخلله‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬عودة‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬