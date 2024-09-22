انضمام نادي العكر وتزكية المجلس الجديدالجمعية العمومية باتحاد اليد تعقد اجتماعها العادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زكّت الجمعية العمومية بالاتحاد البحريني لكرة اليد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2024 – 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العادية الـ30 الذي أقيم مساء السبت بفندق ويستن السيتي سنتر.
وترأس علي إسحاقي رئيس الاتحاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ومدقق الحسابات، بالإضافة الى الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
ورحّب إسحاقي بالحضور، مهنئاً الجميع بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سنة 1974م، منوهاً بالتطور الذي شهدته اللعبة منذ تأسيسها وحتى يومنا، وقال إن النقلة النوعية لكرة اليد البحرينية هو انعكاس لما تناله الرياضة لدينا من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ومن خلفه الجهود الكبيرة لأندية اللعبة والتي تمثل أساس النجاح والقاعدة الصلبة التي يرتكز عليها الاتحاد في تنفيذ برنامج عمله وخططه على المدى القريب والبعيد.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية وعرض التقرير الأدبي والتقرير المالي، تخللها الرد على الاستفسارات والإجابة عن بعض التساؤلات من الأندية قبل أن يتم المصادقة على التقارير المقدمة وتقديم مجلس الإدارة استقالته وإبراء ذمة أعضاء المجلس.
الأعضاء الجدد
وفاز بتزكية الجمعية العمومية للدورة الانتخابية القادمة كل من: علي محمد عيسى إسحاقي رئيساً للاتحاد، وعضوية الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان، مجدي ميرزا، عبدالرزاق خليل، علي الجوكم، الدكتور عبدالله العباسي، خالد فلامرزي، يوسف العشيري وزهراء باقر.
انضمام نادي العكر إلى عضوية الاتحاد
ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على انضمام نادي العكر الرياضي إلى عضوية الاتحاد وذلك بناء على الطلب المقدم من قبل النادي للدخول في لعبة كرة اليد، حيث رحب رئيس الاتحاد بهذا القرار وتمنى التوفيق لنادي العكر في لعبة كرة اليد معرباً عن أمله في أن يمثل هذا الانضمام إضافة كبيرة للعبة الى جانب بقية الأندية.
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