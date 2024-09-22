انضمام نادي العكر وتزكية المجلس الجديدالجمعية العمومية باتحاد اليد تعقد اجتماعها العادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زكّت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2028،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العادية‭ ‬الـ30‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بفندق‭ ‬ويستن‭ ‬السيتي‭ ‬سنتر‭.‬

وترأس‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومدقق‭ ‬الحسابات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭.‬

ورحّب‭ ‬إسحاقي‭ ‬بالحضور،‭ ‬مهنئاً‭ ‬الجميع‭ ‬بمرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬سنة‭ ‬1974م،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالتطور‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬اللعبة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬وحتى‭ ‬يومنا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لما‭ ‬تناله‭ ‬الرياضة‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬لأندية‭ ‬اللعبة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أساس‭ ‬النجاح‭ ‬والقاعدة‭ ‬الصلبة‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬عمله‭ ‬وخططه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬وعرض‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬والتقرير‭ ‬المالي،‭ ‬تخللها‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬التساؤلات‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المقدمة‭ ‬وتقديم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬استقالته‭ ‬وإبراء‭ ‬ذمة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

الأعضاء‭ ‬الجدد

وفاز‭ ‬بتزكية‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬القادمة‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وعضوية‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحيدان،‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا،‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬خليل،‭ ‬علي‭ ‬الجوكم،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬العباسي،‭ ‬خالد‭ ‬فلامرزي،‭ ‬يوسف‭ ‬العشيري‭ ‬وزهراء‭ ‬باقر‭.‬

انضمام‭ ‬نادي‭ ‬العكر‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد

ووافقت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬نادي‭ ‬العكر‭ ‬الرياضي‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النادي‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬وتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬لنادي‭ ‬العكر‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬الانضمام‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬للعبة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بقية‭ ‬الأندية‭.‬