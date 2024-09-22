افتتاح الجولة الثالثة من دوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراة واحدة تجمع بين الاتفاق ومنافسه الدير عند الساعة 6:30 مساءً.
وتقام يوم غد الثلاثاء مواجهتان، الأولى تجمع باربار والاتحاد، والثانية بين الشباب والبحرين، وتختتم الجولة يوم الأربعاء بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين سماهيج وتوبلي، والثانية في قمة مباريات الجولة بين النجمة والأهلي.
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الثانية من الدور التمهيدي إلى تصدر النجمة برصيد (6 نقاط) بفارق الأهداف عن منافسيه، ويأتي من بعده الأهلي في المركز الثاني برصيد (6 نقاط)، الشباب ثالثاً برصيد (6 نقاط)، الاتفاق رابعاً برصيد (4 نقاط)، سماهيج خامساً (4 نقاط)، باربار سادساً برصيد (3 نقاط)، الدير سابعاً برصيد (3 نقاط)، توبلي ثامناً برصيد (نقطتين) التضامن تاسعاً برصيد (نقطتين)، البحرين عاشراً برصيد (نقطتين)، وأخيراً الاتحاد برصيد (نقطتين).
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