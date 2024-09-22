افتتاح الجولة الثالثة من دوري خالد بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومنافسه‭ ‬الدير‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مواجهتان،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬باربار‭ ‬والاتحاد،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والبحرين،‭ ‬وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬وتوبلي،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬بين‭ ‬النجمة‭ ‬والأهلي‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬النجمة‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬منافسيه،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬خامساً‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭) ‬التضامن‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬البحرين‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الاتحاد‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭).‬