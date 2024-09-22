Monday, 23 September 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرفاع بطل جولة (شنغهاي) العالمية في 3 أون 3

9/22/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭-‬15‭ ‬ليفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 X 3‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭. ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الاصابات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬باللاعبين،‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الرفاع‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬واستعاد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بحملة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التاسعة‭ ‬للموسم‭.‬

ونجح‭ ‬رفاق‭ ‬دونكور‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/14‭)‬،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬أطاح‭ ‬بمنافسه‭ ‬القوي‭ ‬لوزين‭ ‬السويسري‭ (‬21/18‭) ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬فيينا‭ ‬النمساوي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/17‭) ‬ليصطدم‭ ‬بالمرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬فريق‭ ‬يو‭ ‬بي‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬وبعد‭ ‬ملحمة‭ ‬سلاوية‭ ‬مثيرة‭ ‬وتقلبات‭ ‬عديدة‭ ‬استطاع‭ ‬العملاق‭ ‬جوناس‭ ‬فورفيتس‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رمية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬منهيا‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬الرفاع‭ ‬وتأهل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والذي‭ ‬بسط‭ ‬فيه‭ ‬الرفاع‭ ‬سيطرته‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬وحقق‭ ‬انتصار‭ ‬مستحق‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬15‭ ‬محققا‭ ‬لقب‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭.‬

دينيس‭ ‬دنكور‭ ‬ MVP ‭ ‬جولة‭ ‬شنغهاي

بسط‭ ‬نجم‭ ‬الرفاع‭ ‬دينيس‭ ‬دونكور‭ ‬هيمنته‭ ‬بعد‭ ‬اختياره‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شامل‭ ‬ MVP ‭. ‬وتوج‭ ‬موسم‭ ‬دونكور‭ ‬المتميز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مذهل‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬اللاعب‭ (‬42 ‭,‬ 9‭) ‬وسجل‭ (‬34‭) ‬نقطة‭. ‬ويعتبر‭ ‬دونكور‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بشعبية‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭ ‬بجانب‭ ‬اداءه‭ ‬القوي‭ ‬ودوره‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬فريف‭ ‬الرفاع‭.‬

المنامة‭ ‬تستضيف‭ ‬الجولة

الرابعة‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬نوفمبر

وستستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬بطولة3 X 3‭ ‬العالم ‭?‬ ة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

MENAFN22092024000055011008ID1108701899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث