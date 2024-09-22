الرفاع بطل جولة (شنغهاي) العالمية في 3 أون 3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭-‬15‭ ‬ليفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬3 X 3‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭. ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الاصابات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬باللاعبين،‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الرفاع‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬واستعاد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبيه‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بحملة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التاسعة‭ ‬للموسم‭.‬

ونجح‭ ‬رفاق‭ ‬دونكور‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/14‭)‬،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬أطاح‭ ‬بمنافسه‭ ‬القوي‭ ‬لوزين‭ ‬السويسري‭ (‬21/18‭) ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬فيينا‭ ‬النمساوي‭ ‬بنتيجة‭ (‬21/17‭) ‬ليصطدم‭ ‬بالمرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬فريق‭ ‬يو‭ ‬بي‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬وبعد‭ ‬ملحمة‭ ‬سلاوية‭ ‬مثيرة‭ ‬وتقلبات‭ ‬عديدة‭ ‬استطاع‭ ‬العملاق‭ ‬جوناس‭ ‬فورفيتس‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رمية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬منهيا‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬الرفاع‭ ‬وتأهل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬والذي‭ ‬بسط‭ ‬فيه‭ ‬الرفاع‭ ‬سيطرته‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬وحقق‭ ‬انتصار‭ ‬مستحق‭ ‬بنتيجة‭ ‬20‭/‬15‭ ‬محققا‭ ‬لقب‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭.‬

دينيس‭ ‬دنكور‭ ‬ MVP ‭ ‬جولة‭ ‬شنغهاي

بسط‭ ‬نجم‭ ‬الرفاع‭ ‬دينيس‭ ‬دونكور‭ ‬هيمنته‭ ‬بعد‭ ‬اختياره‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬2024‭ ‬كأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شامل‭ ‬ MVP ‭. ‬وتوج‭ ‬موسم‭ ‬دونكور‭ ‬المتميز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مذهل‭ ‬في‭ ‬شنغهاي،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬اللاعب‭ (‬42 ‭,‬ 9‭) ‬وسجل‭ (‬34‭) ‬نقطة‭. ‬ويعتبر‭ ‬دونكور‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بشعبية‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة‭ ‬بجانب‭ ‬اداءه‭ ‬القوي‭ ‬ودوره‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬فريف‭ ‬الرفاع‭.‬

المنامة‭ ‬تستضيف‭ ‬الجولة

الرابعة‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬نوفمبر

وستستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الجولة‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬بطولة3 X 3‭ ‬العالم ‭?‬ ة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬