الرفاع بطل جولة (شنغهاي) العالمية في 3 أون 3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الرفاع ممثل مملكة البحرين أول انتصار له في الجولة العالمية بعد فوزه على باريس بنتيجة 20-15 ليفوز ببطولة الجولة العالمية 3 X 3 شنغهاي 2024. بعد البداية المتواضعة في الموسم حيث ان الاصابات العديدة التي لحقت باللاعبين، تحسن أداء الرفاع بشكل متميز في الجولات السابقة واستعاد أبرز لاعبيه ووصل إلى آفاق جديدة بحملة خالية من الهزائم في الجولة العالمية التاسعة للموسم.
ونجح رفاق دونكور من التألق منذ المباراة الأولى حيث تفوق في الدور الأول على بلغراد الصربي بنتيجة (21/14)، من ثم أطاح بمنافسه القوي لوزين السويسري (21/18) تأهل لدور ربع النهائي ونجح في تخطي فيينا النمساوي بنتيجة (21/17) ليصطدم بالمرشح الأبرز في البطولة فريق يو بي الصربي في دور نصف نهائي وبعد ملحمة سلاوية مثيرة وتقلبات عديدة استطاع العملاق جوناس فورفيتس من تسجيل رمية بعيدة المدى منهيا اللقاء لصالح الرفاع وتأهل من خلاله للمباراة النهائية والذي بسط فيه الرفاع سيطرته منذ البداية على فريق باريس وحقق انتصار مستحق بنتيجة 20/15 محققا لقب الجولة العالمية التاسعة في شنغهاي 2024.
دينيس دنكور MVP جولة شنغهاي
بسط نجم الرفاع دينيس دونكور هيمنته بعد اختياره كأفضل لاعب في جولة شنغهاي 2024 كأفضل لاعب شامل MVP . وتوج موسم دونكور المتميز بهذه الجائزة بعد أداء مذهل في شنغهاي، حيث احتل المركز الأول في قيمة اللاعب (42 , 9) وسجل (34) نقطة. ويعتبر دونكور واحد من أفضل لاعبي العالم حيث يتميز بشعبية جماهيرية كبيرة بجانب اداءه القوي ودوره القيادي في فريف الرفاع.
المنامة تستضيف الجولة
الرابعة عشر في نوفمبر
وستستضيف مملكة البحرين الجولة الـ14 من جولات بطولة3 X 3 العالم ? ة في مطلع نوفمبر القادم للمرة الثانية على التوالي بعد استضافة الأولى في الموسم الماضي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
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