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اتحاد الشطرنج ينظم ورشة تحكيمية

9/22/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00


أقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬ورشة‭ ‬تحكيمية‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬وتكوين‭ ‬نواة‭ ‬لطاقم‭ ‬تحكيمي‭ ‬مؤهل‭ ‬يمكن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الشطرنجية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تحضير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتحكيم‭ ‬بطولة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ (‬ Mini ‭ ‬ Olympic ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬استقطبت‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬و26‭ ‬سبتمبر‭.‬

أقيمت‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬وقد‭ ‬حاضر‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬البارزين،‭ ‬بقيادة‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬مليحة‭ ‬الجمري،‭ ‬الحكم‭ ‬الفيدرالي‭ ‬يحيى‭ ‬العربي،‭ ‬والحكم‭ ‬الوطني‭ ‬منصور‭ ‬بو‭ ‬خلف‭. ‬وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬التحكيمية،‭ ‬سبل‭ ‬مكافحة‭ ‬الغش،‭ ‬أنظمة‭ ‬اللعب،‭ ‬والتزويج‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬ليكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمدارس‭ (‬ ISF ‭) ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬المستمرة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لأمين‭ ‬السر‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج،‭ ‬أكد‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬العوضي‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬المستمرة‭ ‬لتمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬كما‭ ‬نوجه‭ ‬شكرًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الورشة‭ ‬وللهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‮»‬‭.‬

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