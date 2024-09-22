اتحاد الشطرنج ينظم ورشة تحكيمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقام الاتحاد البحريني للشطرنج ورشة تحكيمية للكوادر البحرينية بهدف رفع مستوى التحكيم وتكوين نواة لطاقم تحكيمي مؤهل يمكن مملكة البحرين من استضافة البطولات الشطرنجية العالمية على أرض المملكة. تأتي هذه الورشة ضمن إطار تحضير مجموعة من الحكام البحرينيين لتحكيم بطولة دورة الألعاب المدرسية النسخة السادسة ( Mini Olympic )، التي استقطبت لعبة الشطرنج فيها ما يزيد على 250 لاعبًا ولاعبة، وذلك خلال الفترة من 25 و26 سبتمبر.
أقيمت الورشة على مدار يومين، وقد حاضر فيها مجموعة من الحكام البارزين، بقيادة الحكم الدولي مليحة الجمري، الحكم الفيدرالي يحيى العربي، والحكم الوطني منصور بو خلف. وتناولت الورشة أحدث المستجدات التحكيمية، سبل مكافحة الغش، أنظمة اللعب، والتزويج وغيرها من المواضيع المهمة. وتهدف هذه الورشة إلى إعداد الحكام البحرينيين ليكونوا جزءًا أساسيًا في تحكيم بطولة العالم للمدارس ( ISF ) المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل في مملكة البحرين. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة المستمرة لدفع عجلة تطوير الكوادر الوطنية والاستثمار فيها على أوسع نطاق.
وفي تصريح لأمين السر بالاتحاد البحريني للشطرنج، أكد الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد بقيادة الدكتور خالد العوضي في تذليل كل الصعوبات لإقامة هذا النوع من الفعاليات. وأضاف: «نشكر الاتحاد بقيادة الدكتور العوضي على توجيهاته المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والخارجية، كما نوجه شكرًا خاصًا للقائمين على الورشة وللهيئة العامة للرياضة على حسن الاستضافة وتذليل الصعوبات التي واجهت تنظيم هذه الفعالية».
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