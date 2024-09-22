مدارا رئيسا جديدا لاتحاد السلة وثمانية أعضاء جدد لمجلس الإدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زكت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة السلة السيد علاء مدارا مُرشح نادي المنامة، رئيساً جديداً لاتحاد كرة السلة، ليكون رئيسا للسنوات الأربع القادمة وتحديداً حتى 2028، خلفا للرئيس السابق للاتحاد القبطان وليد العلوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي عقد مساء أمس الأحد بقاعة الرفاع في فندق الريجنسي.
وتم في الاجتماع تزكية مجلس الإدارة الجديد للاتحاد والذي سيستمر حتى 2028 ومكون من السادة الأعضاء: حسن علي ياسين (مُرشح نادي سماهيج)، أحمد عبدالرحمن كلداري (مُرشح نادي الحالة)، نادر جلال العوضي (مُرشح نادي الحالة)، نور عبدالرضا حسين (مُرشحة نادي المنامة)، غازي فيصل رضي (مُرشح النادي الأهلي)، سلمان عبدالحسين آل حبيل (مُرشح نادي سترة)، محمد عبدالصمد الياس (مُرشح نادي المحرق)، أحمد خليفة خلفان (مُرشح نادي النجمة).
وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القبطان وليد العلوي أكد فيها أن مسيرة كرة السلة البحرينية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات رياضية وإدارية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واهتمام سموه المباشر بالارتقاء بمنظومة رياضة كرة السلة البحرينية، بالإضافة إلى دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واهتمام سموه بوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير الرياضة البحرينية بصورة عامة، ورياضة كرة السلة على وجه التحديد.
وأوضح العلوي أنه في إطار سعي الاتحاد البحريني لكرة السلك نحو تأسيس شراكة استراتيجية وفعّالة مع القطاع الخاص، فإنه يفخر بالشراكة والتعاون المستمر مع «شركة زين البحرين» في دعم كرة السلة البحرينية، حيث تعتبر هذه الشراكة نموذجاً مثالياً يحتذى به لتعاون القطاع الخاص في سبيل تحقيق التطور المنشود لكرة السلة البحرينية، مقدماً الشكر الجزيل كذلك لكل الشركات الأخرى التي تقدم رعايتها للاتحاد.
وأشاد العلوي بالدور الفاعل للأندية الأعضاء، والتي تعتبر الأساس المتين لتحقيق التطور المنشود لكرة السلة البحرينية.
وشدد العلوي في ختام حديثه على الدور الفاعل لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والشركات الراعية والصحافة ووسائل الإعلام المحلية، على مساهماتهم وتعاونهم المتميز مع الاتحاد.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وبينها استعراض التقريرين الإداري والمالي لعام 2023.
بعدها قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق القبطان وليد العلوي استقالة مجلس الإدارة ليبدأ بعدها تزكية مجلس الإدارة الجديد.
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