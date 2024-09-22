مدارا رئيسا جديدا لاتحاد السلة وثمانية أعضاء جدد لمجلس الإدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زكت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬السيد‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬رئيساً‭ ‬جديداً‭ ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬ليكون‭ ‬رئيسا‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬وتحديداً‭ ‬حتى‭ ‬2028،‭ ‬خلفا‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بقاعة‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريجنسي‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬2028‭ ‬ومكون‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬الأعضاء‭: ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬ياسين‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كلداري‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭)‬،‭ ‬نادر‭ ‬جلال‭ ‬العوضي‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭)‬،‭ ‬نور‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حسين‭ (‬مُرشحة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭)‬،‭ ‬غازي‭ ‬فيصل‭ ‬رضي‭ (‬مُرشح‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالحسين‭ ‬آل‭ ‬حبيل‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الياس‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬خلفان‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭).‬

وافتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬حققت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضية‭ ‬وإدارية‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬المباشر‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬ورياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

وأوضح‭ ‬العلوي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلك‭ ‬نحو‭ ‬تأسيس‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وفعّالة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬فإنه‭ ‬يفخر‭ ‬بالشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬نموذجاً‭ ‬مثالياً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لتعاون‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬التطور‭ ‬المنشود‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬كذلك‭ ‬لكل‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬رعايتها‭ ‬للاتحاد‭.‬

وأشاد‭ ‬العلوي‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأساس‭ ‬المتين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬المنشود‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭.‬

وشدد‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬والصحافة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬على‭ ‬مساهماتهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المتميز‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬وبينها‭ ‬استعراض‭ ‬التقريرين‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

بعدها‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السابق‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬استقالة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ليبدأ‭ ‬بعدها‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭.‬