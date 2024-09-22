خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تغيير مسمى الاتحاد البحريني للسباحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرار (12) لسنة 2024، بشأن تغيير مسمى الاتحاد البحريني للسباحة.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحَّد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014، وتعديلاته، وعلى القرار قرار رقم (6) لسنة 1990 بشأن نشر أرقام قيد وملخصات الأنظمة الأساسية لبعض الاتحادات الرياضية، وعلى القرار رقم (32) لسنة 2020 بشأن تنظيم سجل قيْد الاتحادات الرياضية بوزارة شؤون الشباب والرياضة، فقد تقرر أن يُغير مسمى الاتحاد البحريني للسباحة المقيَّد في سجل قيْد الاتحادات الرياضية تحت قيد رقم (7) ليصبح (الاتحاد البحريني للرياضات المائية) أينما ورد في ملخص النظام الأساسي للاتحاد والقرار الخاص بقيد وتسجيل الاتحاد.
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