خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تغيير مسمى الاتحاد البحريني للسباحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قرار‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحَّد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بشأن‭ ‬نشر‭ ‬أرقام‭ ‬قيد‭ ‬وملخصات‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبعض‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سجل‭ ‬قيْد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يُغير‭ ‬مسمى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسباحة‭ ‬المقيَّد‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬قيْد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬تحت‭ ‬قيد‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬ليصبح‭ (‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬المائية‭) ‬أينما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملخص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬والقرار‭ ‬الخاص‭ ‬بقيد‭ ‬وتسجيل‭ ‬الاتحاد‭.‬