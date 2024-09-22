عسكر: نفذنا توجيهات خالد بن حمد لتوفير الدعم المطلوب وتهيئة الملاعب لتقنية ((VAR))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬عملت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬ VAR ‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وعبر‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬اللامحدود‭ ‬لمشروع‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬ VAR ‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬عملت‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬لتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الملائمة‭ ‬لتركيب‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬في‭ ‬استادات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الرئيسية‭: ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬واستاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬واستاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بما‭ ‬يهيئ‭ ‬الأرضية‭ ‬لتفعيل‭ ‬المشروع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬لاستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬الفار‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬آلية‭ ‬التصوير‭ ‬والبث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬الناقلة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفرت‭ ‬كافة‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬لتركيب‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬وتهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الملاعب؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع‭ ‬بأعلى‭ ‬جودة‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

وثمن‭ ‬العمل‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬بتفاصيله‭ ‬المختلفة‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مشغلة‭ ‬وناقلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬تدير‭ ‬الحكام‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬الرخص‭ ‬الدولية‭ ‬لإدارة‭ ‬التقنية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬منظومة‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬والإيفاء‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفرت‭ ‬التسهيلات‭ ‬المختلفة‭ ‬ماديًا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬المنشآت‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سير‭ ‬المشروع‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬الفار‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬انعكاساته‭ ‬الإيجابية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬والحكام،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمواصلة‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬الدولية

فنيًا

وإداريًا‭.‬