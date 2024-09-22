عسكر: نفذنا توجيهات خالد بن حمد لتوفير الدعم المطلوب وتهيئة الملاعب لتقنية ((VAR))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فيما يتعلق بتطوير الرياضة البحرينية، عملت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم على تنفيذ مشروع تقنية الفيديو « VAR » في ملاعب كرة القدم.
وعبر د. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن جزيل شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الاهتمام الذي يوليه سموه لتطوير الرياضة البحرينية، ودعم سموه اللامحدود لمشروع تقنية « VAR »، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة عملت وفق توجيهات سموه لتوفير الدعم المطلوب والبنية التحتية الملائمة لتركيب تقنية الفيديو «الفار» في استادات كرة القدم الرئيسية: استاد البحرين الوطني واستاد مدينة خليفة الرياضية واستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات للاتحاد البحريني لكرة القدم بما يهيئ الأرضية لتفعيل المشروع، مؤكداً أن سموه حريص على تهيئة الظروف كافة التي تسهم في تطوير الرياضة في المملكة بشكل عام وكرة القدم بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها د. عبدالرحمن عسكر لاستاد البحرين الوطني من أجل الاطلاع على مشروع تقنية الفيديو «الفار»، بالإضافة إلى متابعة آلية التصوير والبث التلفزيوني من قبل الشركة الناقلة، وذلك تزامناً مع انطلاقة الجولة الأولى من دوري ناصر بن حمد الممتاز، حيث أكد خلال الزيارة أن الهيئة العامة للرياضة وفرت كافة الدعم المطلوب لتركيب أجهزة «الفار» وتهيئة البنية التحتية في الملاعب؛ من أجل ضمان نجاح المشروع بأعلى جودة وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وثمن العمل الكبير الذي قام به الاتحاد البحريني لكرة القدم، من خلال دراسة المشروع بتفاصيله المختلفة والتعاقد مع شركة مشغلة وناقلة، علاوة على إجراءات تدير الحكام وحصولهم على الرخص الدولية لإدارة التقنية.
وقال إن عمل الاتحاد كان له الأثر البارز في تشغيل تقنية الفيديو مع انطلاقة الموسم الجديد، من خلال تأهيل الكوادر التحكيمية الوطنية لإدارة منظومة «الفار» والإيفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الجانب، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرياضة وفرت التسهيلات المختلفة ماديًا بالإضافة إلى تهيئة المنشآت بما يضمن سير المشروع بكل سلاسة.
وأشار د. عبدالرحمن صادق عسكر إلى أن مشروع تقنية الفيديو «الفار» يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة بالنسبة إلى الرياضة البحرينية، مؤكداً أن انعكاساته الإيجابية ستسهم في تطوير مستوى كرة القدم البحرينية والارتقاء بالمسابقات المحلية على مستوى اللاعبين والحكام، مبيناً أن الهيئة العامة للرياضة تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمواصلة عجلة التطوير والبناء على كافة الأصعدة لما فيه خير وارتقاء الرياضة في المملكة، عبر سلسلة من برامج الدعم المختلفة التي تقدمها للاتحادات الرياضية، على النحو الذي يمكنها من مواكبة مختلف المستجدات الدولية
فنيًا
وإداريًا.
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