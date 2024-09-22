الخالدية يبدأ بقوة.. وفوز أول للمحرق والبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استهل فريق الخالدية مشواره في الدفاع عن اللقب بفوز عريض على حساب المنامة بنتيجة خمسة أهداف من دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في نادي المحرق بعراد، وسجل الأهداف مهدي عبدالجبار في الدقيقة (19)، وغليسون دا سيلفا (52)، ومهدي حميدان (89)، وسيدينا دابو (95)، وإيغور توريس (101) من ركلة جزاء، وذلك
ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز 2024-2025. وشهدت المباراة سيطرة الخالدية على مجريات اللقاء حيث قدم أداء قوياً استحق به هذا الفوز الكبير، في حين تعامل المنامة بواقعية في ظل قوة منافسه وحاول التماسك قدر المستطاع إلا أن الفريق انهار في نهاية المباراة. وبنتيجة هذا اللقاء فإن الخالدية تحصل على أول 3 نقاط، فيما خرج المنامة من اللقاء من دون نقاط.
المحرق والشباب
وحقق المحرق أول ثلاث نقاط له بعد فوزه على حساب الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية، وسجل أهداف المحرق البرازيلي جونيور داكوستا في الدقيقتين (13) و(58)، وحسين عبدالكريم في الدقيقة (91)، وشهدت المباراة إلغاء قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح المحرق بعد العودة إلى تقنية الـ VAR في الدقيقة (9)، وتمكن المحرق من تسيير المباراة لصالحه وجاء بالانتصار الأول. في حين خرج الشباب من اللقاء من دون نقاط بعد الخسارة.
الأهلي والبحرين
وفي اللقاء الأخير حقق فريق البحرين فوزا صعبا على حساب الأهلي بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي احتضنه استاد البحرين الوطني، وسجل هدف البحرين البرازيلي غابرييل مونيرو في الدقيقة (20) من ركلة جزاء، وحاول الأهلي العودة بنتيجة المباراة إلا أن إصرار البحرين وتماسكه في الخطوط الخلفية حال دون تغيير في النتيجة حتى نهاية اللقاء، وبهذه النتيجة فقد حصد البحرين أول ثلاث نقاط، فيما خرج الأهلي من اللقاء من دون رصيد.
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