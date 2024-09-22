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الخالدية يبدأ بقوة.. وفوز أول للمحرق والبحرين

9/22/2024 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00



استهل‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد،‭ ‬وسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬19‭)‬،‭ ‬وغليسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ (‬52‭)‬،‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان‭ (‬89‭)‬،‭ ‬وسيدينا‭ ‬دابو‭ (‬95‭)‬،‭ ‬وإيغور‭ ‬توريس‭ (‬101‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وذلك
ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬سيطرة‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬قوياً‭ ‬استحق‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعامل‭ ‬المنامة‭ ‬بواقعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قوة‭ ‬منافسه‭ ‬وحاول‭ ‬التماسك‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬انهار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭. ‬وبنتيجة‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فإن‭ ‬الخالدية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬


المحرق‭ ‬والشباب

وحقق‭ ‬المحرق‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬البرازيلي‭ ‬جونيور‭ ‬داكوستا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬13‭) ‬و‭(‬58‭)‬،‭ ‬وحسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬91‭)‬،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬احتساب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الـ VAR ‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬9‭)‬،‭ ‬وتمكن‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬وجاء‭ ‬بالانتصار‭ ‬الأول‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭.‬


الأهلي‭ ‬والبحرين

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابرييل‭ ‬مونيرو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وحاول‭ ‬الأهلي‭ ‬العودة‭ ‬بنتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إصرار‭ ‬البحرين‭ ‬وتماسكه‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الخلفية‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬

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