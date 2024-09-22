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كابي لاميه من مؤثر عبر تيك توك إلى أفلام هوليوود

9/22/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستعد نجم «تيك توك» كابي لاميه، الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين في العالم لبدء مسيرة سينمائية في هوليوود تشكل قفزة كبيرة في حياته، بعد النجاح العالمي الواسع الذي حققه عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال لاميه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ميلانو «أنا الآن أكرس نفسي للسينما، أتمنى أن تكون عمل حياتي، لقد حلمت بها منذ طفولتي. كان حلمي الأكبر دائما هو الفوز بجائزة أوسكار ذات يوم، لا بل بأكثر من جائزة».
وكان نجم «تيك توك» الإيطالي من أصل سنغالي والبالغ 24 عاما معروفا بمقاطع الفيديو القصيرة الصامتة التي تسخر من البرامج التعليمية التي تعقد المهام البسيطة وتنتشر بكثرة على الإنترنت. وبات لاميه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد متابعيه على منصة «تيك توك» إذ وصل إلى 162.8 مليونا، واشتهر في مقاطعه التي تقدم حلولا سهلة لما تعقده البرامج التعليمية بحركة رفع راحتي يديه نحو السماء استغرابا، مصحوبة بابتسامة بالمعنى نفسه وبعينين واسعتين تشيان أيضا بالدهشة. وعاد لاميه إلى مقر إقامته الجديد في لوس أنجيليس استعدادا لدوره الهوليوودي الأول بعد فترة قصيرة قضاها في مدينة ميلانو الإيطالية حيث شارك في عرض ازياء لدار «هوغو بوس» الألمانية.

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