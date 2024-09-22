كابي لاميه من مؤثر عبر تيك توك إلى أفلام هوليوود

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يستعد نجم «تيك توك» كابي لاميه، الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين في العالم لبدء مسيرة سينمائية في هوليوود تشكل قفزة كبيرة في حياته، بعد النجاح العالمي الواسع الذي حققه عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال لاميه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ميلانو «أنا الآن أكرس نفسي للسينما، أتمنى أن تكون عمل حياتي، لقد حلمت بها منذ طفولتي. كان حلمي الأكبر دائما هو الفوز بجائزة أوسكار ذات يوم، لا بل بأكثر من جائزة».
وكان نجم «تيك توك» الإيطالي من أصل سنغالي والبالغ 24 عاما معروفا بمقاطع الفيديو القصيرة الصامتة التي تسخر من البرامج التعليمية التي تعقد المهام البسيطة وتنتشر بكثرة على الإنترنت. وبات لاميه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد متابعيه على منصة «تيك توك» إذ وصل إلى 162.8 مليونا، واشتهر في مقاطعه التي تقدم حلولا سهلة لما تعقده البرامج التعليمية بحركة رفع راحتي يديه نحو السماء استغرابا، مصحوبة بابتسامة بالمعنى نفسه وبعينين واسعتين تشيان أيضا بالدهشة. وعاد لاميه إلى مقر إقامته الجديد في لوس أنجيليس استعدادا لدوره الهوليوودي الأول بعد فترة قصيرة قضاها في مدينة ميلانو الإيطالية حيث شارك في عرض ازياء لدار «هوغو بوس» الألمانية.
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