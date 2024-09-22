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تزييف عميق ضحاياه أطباء مشهورون يضلل رواد الإنترنت للترويج لعلاجات معجزة

9/22/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة تستخدم صور أطباء معروفين ويحظون بالاحترام تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تروج لعلاجات «معجزة» لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وهي ظاهرة يرى خبراء أن من الصعب لجمها.
عبر فيسبوك وانستغرام، يعد هؤلاء الأطباء «المزيفون» بعلاج لمرض السكري من دون تناول الدواء الذي عادة ما يوصف لهذه الحالات، حتى أنهم يشجعون المرضى على التخلي عن دوائهم الذي «سيقتلهم»، على قولهم، واعتماد شراب «طبيعي» غامض بدلا منه.
تعرض عمليات الاحتيال هذه حياة مرضى كثر للخطر، وتزداد خطورتها لأنها تستند إلى صور أطباء مشهورين، مثل الدكتور ميشال سيم في فرنسا أو الدكتور مايكل موسلي في المملكة المتحدة، وهما من ضحايا ظاهرة «التزييف العميق» هذه عبر الإنترنت.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول الطبيب العام البريطاني جون كورماك الذي يتعاون مع مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» (BMJ) بشأن هذا الموضوع إن «الناس يثقون بهذه الفيديوهات لأن هؤلاء الأطباء أمضوا وقتا في بناء صدقيتهم، لذا نصدقهم حتى عندما يقدمون ادعاءات غريبة جدا».
وأكد ميشيل سيم الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس في مايو، أنه رفع دعوى على شركة «ميتا» في شأن «عمليات الاحتيال» هذه.
وعين البريطاني هيلاري جونز الذي يظهر في مقاطع فيديو مبتكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو يبيع دواء مزيفا لارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى علكة من القنب، خبيرا لرصد أي إعلانات مماثلة.
ولقد اكتسبت عمليات الاحتيال بالتزييف العميق «زخما بسبب التقدم في التعلم العميق (تكنولوجيا تهدف إلى تمكين الآلة من التعلم بنفسها)»، على قول فريديريك جوري، وهو مدرس وباحث في علوم الكمبيوتر لدى جامعة كاين.
وفي مواجهة عمليات «التزييف العميق» هذه، لايبدي الخبراء تفاؤلا كبيرا بشأن نجاح أدوات رصدها. ويقول جوري «إنها كلعبة القط والفأر. من حيث المبدأ، لا يمكن أن تتحسن عمليات الرصد كثيرا، فإذا وجد أحد الأشخاص طريقة لتحسين اكتشافها، سيستخدم من يريد إنشاء صور مزيفة الطريقة نفسها للتحايل عليها».

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