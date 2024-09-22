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ثلوج نادرة تقتل سيدة وتسبب اختناقات مرورية في جنوب أفريقيا

9/22/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفيت امرأة بعدما علقت طوال الليل بحافلة على طريق مقطوع جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب افريقيا منذ الجمعة، حسبما أعلنت السلطات أمس.
وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات إن السير كان لايزال مقطوعا على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا حتى صباح أمس، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي.
وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاما في المستشفى نتيجة انخفاض حرارة الجسم، بعدما أمضت ليل الجمعة ـ السبت عالقة على الطريق مع غيرها من ركاب حافلة صغيرة، حسبما أفاد رولاند روبرتسون المسؤول في جهاز طوارئ ميدلاندس EMS وكالة «فرانس برس».
وعلق أشخاص قرب مدينة مويبلاس على بعد نحو 430 كيلومترا من جوهانسبرغ، وقال روبرتسون لتلفزيون «إي ان سي آي» إنهم «ظلوا في البرد طوال الليل من دون بطانيات، من دون أي شيء. لم يكونوا مستعدين لذلك».
وتواصلت عمليات إنقاذ الركاب في ظروف صعبة للغاية الأمس، خصوصا حول ممر فان رينين بجبال دراكنزبرغ على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق جوهانسبرغ. وكان بالإمكان نقل بعض السيارات خارج المنطقة، غير أن مركبات أخرى معطلة عقدت مهمة العمال الذين كانوا يقومون بإزالة الثلوج وتلك التي يقوم بها عناصر الإنقاذ بهدف العثور على الأشخاص الذين لايزالون عالقين، وفقا لما أفادت به ثانيا دورا المسؤولة في الهيئة المعنية بحالة الطرقات، مشيرة إلى ازدحام مروري كبير «لا يمكن اختراقه» للمركبات المتوقفة «على مسافة 30 كيلومترا تقريبا». وفي هذه المناطق، وصل مستوى الثلوج إلى مترين، حسبما أعلنت منظمة تعزيز سلامة الطرقات «أرايف ألايف» على منصة «إكس» أمس الأول.

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