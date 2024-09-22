ثلوج نادرة تقتل سيدة وتسبب اختناقات مرورية في جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توفيت امرأة بعدما علقت طوال الليل بحافلة على طريق مقطوع جراء تساقط الثلوج الكثيفة وغير المعتادة على شرق جنوب افريقيا منذ الجمعة، حسبما أعلنت السلطات أمس.
وقالت الهيئة المعنية بحالة الطرقات إن السير كان لايزال مقطوعا على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا حتى صباح أمس، خصوصا في المحاور الرئيسية للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بمدينة دوربان الواقعة على الساحل الشرقي.
وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 39 عاما في المستشفى نتيجة انخفاض حرارة الجسم، بعدما أمضت ليل الجمعة ـ السبت عالقة على الطريق مع غيرها من ركاب
حافلة صغيرة، حسبما أفاد رولاند روبرتسون المسؤول في جهاز طوارئ ميدلاندس EMS وكالة «فرانس برس».
وعلق أشخاص قرب مدينة مويبلاس على بعد نحو 430 كيلومترا من جوهانسبرغ، وقال روبرتسون لتلفزيون «إي ان سي آي» إنهم «ظلوا في البرد طوال الليل من دون بطانيات، من دون أي شيء. لم يكونوا مستعدين لذلك».
وتواصلت عمليات إنقاذ الركاب في ظروف صعبة للغاية الأمس، خصوصا حول ممر فان رينين بجبال دراكنزبرغ على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق جوهانسبرغ. وكان بالإمكان نقل بعض السيارات خارج المنطقة، غير أن مركبات أخرى معطلة عقدت مهمة العمال الذين كانوا يقومون بإزالة الثلوج وتلك التي يقوم بها عناصر الإنقاذ بهدف العثور على الأشخاص الذين لايزالون عالقين، وفقا لما أفادت به ثانيا دورا المسؤولة في الهيئة المعنية بحالة الطرقات، مشيرة إلى ازدحام مروري كبير «لا يمكن اختراقه» للمركبات المتوقفة «على مسافة 30 كيلومترا تقريبا». وفي هذه المناطق، وصل مستوى الثلوج إلى مترين، حسبما أعلنت منظمة تعزيز سلامة الطرقات «أرايف ألايف» على منصة «إكس» أمس الأول.
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