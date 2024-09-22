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كندة حنا تعود إلى التمثيل

9/22/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الفنانة كندة حنا عن انضمامها إلى فريق مسلسل «عن الحب والكذب»، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك»، حيث ظهرت في صورة من توقيع العقد مع شركة «الصدى برودكشن» المنتجة للعمل، كما نشرت مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد وهي تصفف شعرها وتستعد للتصوير.
وكانت كندة علقت على قلة ظهورها في أعمال درامية في وقت سابق لعدم وجود الفرصة الفنية المناسبة، وحرصها على المشاركة بأعمال غنية المحتوى، مع وجود رؤية ستضيف لمسيرتها الفنية.

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