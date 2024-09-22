كندة حنا تعود إلى التمثيل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الفنانة
كندة حنا عن انضمامها إلى فريق مسلسل «عن الحب والكذب»، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك»، حيث ظهرت في صورة من توقيع العقد مع شركة «الصدى برودكشن» المنتجة للعمل، كما نشرت مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد وهي تصفف شعرها وتستعد للتصوير.
وكانت كندة علقت على قلة ظهورها في أعمال درامية في وقت سابق لعدم وجود الفرصة الفنية المناسبة، وحرصها على المشاركة بأعمال غنية المحتوى، مع وجود رؤية ستضيف لمسيرتها الفنية.
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