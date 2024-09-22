إذا غابوا تجمع أحمد المطوع بالمطرب محمد ثاني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
بعد أغنية «كل شي مكتوب» للفنان خالد السني التي طرحت في العام الماضي، انتهى الملحن المتميز أحمد المطوع من تسجيل أغنية «سينغل» جديدة تجمعه بالمطرب الشاب محمد ثاني بعنوان «إذا غابوا»، من ألحان المطوع، وكلمات فهد الرويضان، وتوزيع حسام حمدي، ومكس وماستر لصهيب العوضي، وتقول بعض كلمات الأغنية:
إذا غابوا البشر عنك
انا يا احبيبي موجود
حشى ما اترك لحظه
ولا افارق عناوينك
عسى اقضي العمر وياك
لنا فاقد ولا مفقود
ولا اسمع انا منك
حبيبي يا ترى وينك.
«إذا غابوا» هي الأغنية الثانية للمطرب الشاب، حيث قدم عام 2018 أغنية منفردة اسمها «غريم القلب»، من ألحان بدر خليفة وكلمات علي المعتوق.
ومحمد ثاني سبق له المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب «نجم الخليج»، وهو ابن المطرب الكبير وليد شعيب الذي قدم العديد من الأغاني الناجحة مثل «عشقتك والعشق بلوه» و«يا سارق قلبي» و«يا زعلان»، وغيرها من الأغاني الناجحة التي تعاون من خلالها مع كبار الشعراء والملحنين خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات.
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