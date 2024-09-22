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إذا غابوا تجمع أحمد المطوع بالمطرب محمد ثاني

9/22/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
بعد أغنية «كل شي مكتوب» للفنان خالد السني التي طرحت في العام الماضي، انتهى الملحن المتميز أحمد المطوع من تسجيل أغنية «سينغل» جديدة تجمعه بالمطرب الشاب محمد ثاني بعنوان «إذا غابوا»، من ألحان المطوع، وكلمات فهد الرويضان، وتوزيع حسام حمدي، ومكس وماستر لصهيب العوضي، وتقول بعض كلمات الأغنية:
إذا غابوا البشر عنك
انا يا احبيبي موجود
حشى ما اترك لحظه
ولا افارق عناوينك
عسى اقضي العمر وياك
لنا فاقد ولا مفقود
ولا اسمع انا منك
حبيبي يا ترى وينك.
«إذا غابوا» هي الأغنية الثانية للمطرب الشاب، حيث قدم عام 2018 أغنية منفردة اسمها «غريم القلب»، من ألحان بدر خليفة وكلمات علي المعتوق.
ومحمد ثاني سبق له المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب «نجم الخليج»، وهو ابن المطرب الكبير وليد شعيب الذي قدم العديد من الأغاني الناجحة مثل «عشقتك والعشق بلوه» و«يا سارق قلبي» و«يا زعلان»، وغيرها من الأغاني الناجحة التي تعاون من خلالها مع كبار الشعراء والملحنين خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات.

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