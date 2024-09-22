الإعلام اليوم هواها أخضر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري Mefrehs@
تشارك وزارة الإعلام، ممثلة بقطاعيها الإذاعة والتلفزيون، الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة، والذي اختير له شعار «نحلم ونحقق»، وذلك بناء على توجيهات من وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، لإبراز اليوم الوطني السعودي الـ 94 بالشكل المطلوب عبر برامج البث المباشر في التلفزيون والمحطات الإذاعية، إضافة إلى بث العديد من الفلاشات الوطنية التي توضح العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكويتي والسعودي على مر الزمان.
وفي هذا الصدد، سيعرض تلفزيون الكويت العديد من الفلاشات والبرامج الخاصة احتفالا باليوم الوطني السعودي، بدءا من منتصف الليل، حيث سيظهر لوغو شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 تزامنا مع شعار تلفزيون الكويت طوال اليوم الذي سيتضمن عددا من البرامج والأغاني الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي العارضي.
بدوره، هنأ الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة د.يوسف السريع في تصريح صحافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبناء الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، واصفا فرحة السعودية بعيدها الوطني بأنها فرحة للكويت أيضا، خصوصا أن المملكة تحظى بمكانة مميزة واستثنائية بالنسبة إلى الكويتيين جميعا.
وأكد د.السريع أن إذاعة الكويت جهزت العديد من البرامج الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 94 بالإضافة إلى تجهيزها مجموعة من الفلاشات والتقارير الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي.
وأضاف: سيكون «هوى» وزارة الإعلام من خلال الإذاعة اليوم «أخضر» بما تحمله هذه الكلمة من معنى، وذلك من ربط بين برامج إذاعة الكويت المباشرة مع إذاعتي الرياض وجدة، والذي ستتم فيه استضافة الزملاء الإعلاميين والفنانين والأكاديميين من داخل الاستديوهات والمكالمات الهاتفية التي من شأنها أن تعزز أواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والسعودي، وتؤكد على صلابة العلاقات المشتركة بينهما.
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