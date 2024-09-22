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الإعلام اليوم هواها أخضر

9/22/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري Mefrehs@
تشارك وزارة الإعلام، ممثلة بقطاعيها الإذاعة والتلفزيون، الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الاحتفال ب‍اليوم الوطني الـ94 للمملكة، والذي اختير له شعار «نحلم ونحقق»، وذلك بناء على توجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، لإبراز اليوم الوطني السعودي الـ 94 بالشكل المطلوب عبر برامج البث المباشر في التلفزيون والمحطات الإذاعية، إضافة إلى بث العديد من الفلاشات الوطنية التي توضح العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكويتي والسعودي على مر الزمان.
وفي هذا الصدد، سيعرض تلفزيون الكويت العديد من الفلاشات والبرامج الخاصة احتفالا باليوم الوطني السعودي، بدءا من منتصف الليل، حيث سيظهر لوغو شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 تزامنا مع شعار تلفزيون الكويت طوال اليوم الذي سيتضمن عددا من البرامج والأغاني الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي العارضي.
بدوره، هنأ الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة د.يوسف السريع في تصريح صحافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبناء الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، واصفا فرحة السعودية بعيدها الوطني بأنها فرحة للكويت أيضا، خصوصا أن المملكة تحظى بمكانة مميزة واستثنائية بالنسبة إلى الكويتيين جميعا.
وأكد د.السريع أن إذاعة الكويت جهزت العديد من البرامج الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 94 بالإضافة إلى تجهيزها مجموعة من الفلاشات والتقارير الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي.
وأضاف: سيكون «هوى» وزارة الإعلام من خلال الإذاعة اليوم «أخضر» بما تحمله هذه الكلمة من معنى، وذلك من ربط بين برامج إذاعة الكويت المباشرة مع إذاعتي الرياض وجدة، والذي ستتم فيه استضافة الزملاء الإعلاميين والفنانين والأكاديميين من داخل الاستديوهات والمكالمات الهاتفية التي من شأنها أن تعزز أواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والسعودي، وتؤكد على صلابة العلاقات المشتركة بينهما.

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