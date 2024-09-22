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244 مليون دينار مبيعات تذاكر الطيران بالكويت خلال أول 8 أشهر من 2024

9/22/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال اتحاد مكاتب السفر والسياحة إن مبيعات تذاكر الطيران في الكويت عبر نظام التسويات البنكية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بلغت نحو 244 مليون دينار خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد المطيري أن هذه المبيعات جاءت اثر إصدار أكثر من 2.3 مليون تذكرة سفر وأن هذه الإصدارات لا تشمل الرحلات الموسمية والرحلات منخفضة التكلفة.
وذكر المطيري أن أعداد مكاتب السفر والسياحة ارتفعت إلى 590 مكتبا موزعة على المحافظات الست، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع عائد إلى الإقبال المتزايد من المسافرين على الحجز من المكاتب المعتمدة لما تقدمه من خدمات سياحية مميزة وعروض للمسافرين.
وأكد حرص الاتحاد على التعاون مع شركات الطيران المحلية وسط حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية أيضا على افتتاح وجهات سفر جديدة وزيادة عدد الرحلات للوجهات ذات الطلب المرتفع والمتزايد كوجهة لندن التي تعتبر ذات أهمية كبرى بواقع رحلتين يوميا.
وأفاد بأن التزام الخطوط الكويتية بجداول الرحلات لناحية الإقلاع والوصول ترك انطباعا جيدا للمسافرين على متنها في وقت ساهم تخصيص وتمكين المسافرين من وضع أمتعتهم قبل 12 ساعة من الإقلاع في تقليل فترة الانتظار وتخفيف الازدحام.

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