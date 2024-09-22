244 مليون دينار مبيعات تذاكر الطيران بالكويت خلال أول 8 أشهر من 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال اتحاد مكاتب السفر والسياحة إن مبيعات تذاكر الطيران في الكويت عبر نظام التسويات البنكية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بلغت نحو 244 مليون دينار خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2024.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد المطيري أن هذه المبيعات جاءت اثر إصدار أكثر من 2.3 مليون تذكرة سفر وأن هذه الإصدارات لا تشمل الرحلات الموسمية والرحلات منخفضة التكلفة.
وذكر المطيري أن أعداد مكاتب السفر والسياحة ارتفعت إلى 590 مكتبا موزعة على المحافظات الست، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع عائد إلى الإقبال المتزايد من المسافرين على الحجز من المكاتب المعتمدة لما تقدمه من خدمات سياحية مميزة وعروض للمسافرين.
وأكد حرص الاتحاد على التعاون مع شركات الطيران المحلية وسط حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية أيضا على افتتاح وجهات سفر جديدة وزيادة عدد الرحلات للوجهات ذات الطلب المرتفع والمتزايد كوجهة لندن التي تعتبر ذات أهمية كبرى بواقع رحلتين يوميا.
وأفاد بأن التزام الخطوط الكويتية بجداول الرحلات لناحية الإقلاع والوصول ترك انطباعا جيدا للمسافرين على متنها في وقت ساهم تخصيص وتمكين المسافرين من وضع أمتعتهم قبل 12 ساعة من الإقلاع في تقليل فترة الانتظار وتخفيف الازدحام.
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