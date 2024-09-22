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خط الغاز المسال الخامس مشروع إستراتيجي يعزز ثروة الكويت الهيدروكربونية

9/22/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر خط الغاز المسال الخامس في مصفاة ميناء الأحمدي من أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية الهادفة إلى تطوير قدراتها وتعزيزها في معالجة وتصنيع الغاز الطبيعي.
ويعمل ذلك الخط على استيعاب الكميات الحالية من الحقول التابعة لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج والغاز البترولي المنتج من مصافي الشركة بهدف تحقيق أعلى عائد من ثروات البلاد الهيدروكربونية وتلبية احتياجاتها من الوقود النظيف.
وإلى جانب ما يوفره من فرص عمل للكوادر الوطنية يحظى المشروع بأهمية كبيرة نظرا لارتباطه بالأهداف الرئيسية لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للعام 2040 الساعية إلى التوسع في استكشاف وتصنيع الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للنفط الخام وإنتاج مشتقات نفطية ذات ربحية عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية وتتوافق مع اشتراطاتها البيئية.
ويعمل مصنع الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي بخطوطه الخمسة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز البترولي المسال ويسهم أيضا في تزويد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باحتياجاتها من غاز الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، كما يعتبر المزود الرئيسي للصناعات التحويلية المحلية.
وعلاوة على ذلك، ينتج مصنع الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي مشتقات غازية هيدروكربونية عالية الجودة تستخدم محليا في أسطوانات الغاز المنزلي وإنتاج وقود السيارات كما يتم تصديرها عالميا.
وتحتل هذه الغازات أهمية عالية نظرا لاستخدامها في العديد من الصناعات لاسيما البتروكيماوية، مما يعزز أهمية مصنع الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي وربحية عوائد مؤسسة البترول الكويتية.
إنتاج وقود غاز نظيف
ويحتوي خط الغاز المسال الخامس على وحدة إضافية لمعالجة وقود الغاز وإنتاج وقود غاز نظيف بعد تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام من 2400 جزء في المليون إلى 50 جزءا في المليون فقط «كحد أقصى» وتسهم تلك الوحدة الجديدة في تحسين جودة وقود الغاز بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية وتعزيز مستويات الأمن والسلامة في المصفاة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي لـ (كونا) إن الطاقة الإنتاجية اليومية لخط الغاز المسال الخامس تبلغ 805 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز و106 آلاف برميل من المكثفات والغاز البترولي المسال، فيما تبلغ الطاقة اليومية الإجمالية لخطوط الغاز الخمسة مجتمعة 3125 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من الغاز المكثف والغاز البترولي المسال.
وذكر العجمي أن إنشاء المشروع تطلب وجود عدد كبير من العمالة بلغ نحو 6900 عامل في موقع المشروع بذروة مرحلة الإنشاء، فيما بلغ إجمالي عدد ساعات العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم الابتدائي نحو 58 مليون ساعة عمل من دون حوادث بفضل تضافر جهود الفريق المشرف على المشروع مع المقاول.
وأضاف أنه إيمانا من الشركة بأهمية دعم الكوادر الوطنية فقد نظمت 60 دورة لتدريب وتأهيل أكثر من 100 مهندس كويتي من مختلف الدوائر والأقسام خلال فترة العمل على المشروع وعقدت هذه الدورات على مرحلتين الأولى في مقر الشركات المصنعة والأخرى في موقع عمل المشروع.
وفيما يتعلق بتكلفة المشروع الإجمالية، أفاد بأنها بلغت 428 مليون دينار، فيما بلغ نصيب القطاع الخاص المحلي فيها نحو 29.7%، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وعن أبرز التحديات التي واجهت المشروع الضخم، بين العجمي أن المشروع شهد بعض التحديات على مختلف مستويات ومراحل التنفيذ منها تسريع وتيرة العمل وحث المقاول المنفذ على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ومتابعة أعمال التوريد أولا بأول لضمان كفاءتها كذلك الإشراف على أعمال الإنشاء والتركيب في موقع المشروع.
وأوضح أن المشروع واجه تحديات غير مسبوقة تمثلت في الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت في نوفمبر 2018 وتسببت بأضرار كبيرة بالموقع، مما أدى إلى تأخير جدوله الزمني نتيجة ضخامة حجم أعمال الإصلاح المطلوبة.
جائحة كورونا
وذكر أن «جائحة كورونا» كانت من أكبر التحديات التي واجهت المشروع، إذ تم إيقاف معظم المشاريع والأنشطة في العالم وتسببت في تأخير تنفيذ الأعمال نتيجة إجراءات العزل والتباعد وصعوبة طلب العمالة من الخارج.
ولفت إلى أنه على الرغم من كل هذه التحديات فإن شركة البترول الوطنية الكويتية بذلت جهودا كبيرة للتغلب عليها وتنفيذ المشروع عبر التنسيق مع المقاول المنفذ والجهات المعنية لتسهيل تنفيذ الأعمال.
وأوضح أن الشركة لم تغفل عن الجوانب الإنسانية خلال مراحل تنفيذ المشروع، إذ أظهرت اهتماما بالغا بالجانب النفسي للعمالة أثناء الحظر ومنع السفر خلال «كورونا»، كما أعدت حملات توعية بالتعاون مع مستشارين واختصاصيين نفسيين للتخفيف من الضغوط التي مر بها العمال وفهم مشكلاتهم ومساعدتهم في هذه الظروف غير الاعتيادية.
وقال العجمي إن المشروع شهد تركيب أبراج ضخمة يتجاوز وزن الواحد منها 1.4 ألف طن كذلك استخدام 3.67 ملايين متر من الأنابيب في وقت بلغ وزن الفولاذ المستخدم فيه نحو 14 ألف طن كما تجاوز طول كيبلات الأدوات الدقيقة ألف كيلومتر.
وأشار إلى أن المشروع شهد كذلك تركيب عدد 589 من المعدات بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 19 ألف طن وصب 37 ألف متر مكعب من الخرسانة كقواعد للمعدات وحاملات الأنابيب.

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