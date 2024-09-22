خفض الفائدة يدعم نمو قروض البنوك الخليجية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ذكرت شركة سي آي كابيتال أنه على الرغم من أن ربحية المصارف الخليجية لاسيما السعودية ستتراجع إجمالا فإن تراجع أسعار الفائدة سيدعم النمو في القروض، ودخل الرسوم وسيخفف من الضغوط التمويلية.
ويعني ذلك ضمنا أن تراجع أسعار البنوك كردة فعل أولية على تراجع الفائدة يخلق نقاط دخول جيدة للمستثمرين متوسطي الأجل.
ونصحت بأن تكون الاستراتيجية الاستثمارية غير تقليدية في دورة خفض الفائدة عبر التركيز على البنوك التي تقرض الشركات بشكل أكبر لأن الطلب منها للإقراض سيرتفع مع خفض سعر الفائدة خاصة في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع، كما تعتبر أن البنوك التي تركز على إقراض الأفراد ستحتاج إلى تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة لتحفيز زيادة ملحوظة في الطلب على الاقتراض.
وتتوقع «سي آي كابيتال»، تراجع صافي هامش الربح بمقدار 20 نقطة أساس خلال 2025-2026، وتراجع العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب للفترة 2025-2026 بواقع 50 نقطة أساس عن المستويات المتوقعة للعام 2024 إلى 16.6%.
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