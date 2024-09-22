Monday, 23 September 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خفض الفائدة يدعم نمو قروض البنوك الخليجية

9/22/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت شركة سي آي كابيتال أنه على الرغم من أن ربحية المصارف الخليجية لاسيما السعودية ستتراجع إجمالا فإن تراجع أسعار الفائدة سيدعم النمو في القروض، ودخل الرسوم وسيخفف من الضغوط التمويلية.
ويعني ذلك ضمنا أن تراجع أسعار البنوك كردة فعل أولية على تراجع الفائدة يخلق نقاط دخول جيدة للمستثمرين متوسطي الأجل.
ونصحت بأن تكون الاستراتيجية الاستثمارية غير تقليدية في دورة خفض الفائدة عبر التركيز على البنوك التي تقرض الشركات بشكل أكبر لأن الطلب منها للإقراض سيرتفع مع خفض سعر الفائدة خاصة في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع، كما تعتبر أن البنوك التي تركز على إقراض الأفراد ستحتاج إلى تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة لتحفيز زيادة ملحوظة في الطلب على الاقتراض.
وتتوقع «سي آي كابيتال»، تراجع صافي هامش الربح بمقدار 20 نقطة أساس خلال 2025-2026، وتراجع العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب للفترة 2025-2026 بواقع 50 نقطة أساس عن المستويات المتوقعة للعام 2024 إلى 16.6%.

MENAFN22092024000130011022ID1108701885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث