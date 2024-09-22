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رحاب بورسلي ضرورة تعزيز فرص النهوض بإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة

9/22/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي في المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري في أبوظبي تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.
وقالت بورسلي إن المؤتمر العالمي للتأهيل يعد إحدى أهم الفعاليات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لما يطرحه من أفكار وتجارب تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تقام تحت شعار (الاحتفاء بالشمولية) تأكيدا للالتزام الراسخ بتعزيز الفرص والنهوض بالإمكانات البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت ان المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والباحثين المختصين في مجالات التأهيل والرعاية الصحية والتعليم بهدف تبادل المعارف والخبرات وإجراء النقاشات حول العديد من الموضوعات التقنية والاستراتيجية لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن العمل والتوظيف والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل ورفع نسبة الوعي بالوظائف المتاحة لهم ستكون من أبرز محاور المؤتمر، لافتة إلى أنه ستتم مناقشة الرؤى المشتركة حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم ورفع الوعي بحقوقهم وقدراتهم وسبل تجاوز العقبات التي تحول دون دمجهم في سوق العمل من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تأهيل هذه الشريحة في جميع المجالات.
وقالت: كما سيناقش المؤتمر التعليم كحق أساسي من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية ضمان نظام تعليمي شامل في جميع المستويات التعليمية وتزويدهم بمهارات متعددة في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الوسائل التقنية المناسبة لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم إلى المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار ورسم ملامح المستقبل والتنمية.
وقدمت بورسلي الشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم احتضانها المؤتمر وسعيها الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامها الراسخ بتعزيز تكافؤ الفرص لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. وأكدت انفتاح الكويت وحرصها على الاستفادة من جميع التجارب ومواكبة أحدث التطورات العالمية لتعزيز تجربتها الرائدة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

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