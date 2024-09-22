رحاب بورسلي ضرورة تعزيز فرص النهوض بإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تشارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي في المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري في أبوظبي تحت رعاية الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.
وقالت بورسلي إن المؤتمر العالمي للتأهيل يعد إحدى أهم الفعاليات العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة لما يطرحه من أفكار وتجارب تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تقام تحت شعار (الاحتفاء بالشمولية) تأكيدا للالتزام الراسخ بتعزيز الفرص والنهوض بالإمكانات البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت ان المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء الأكاديميين والباحثين المختصين في مجالات التأهيل والرعاية الصحية والتعليم بهدف تبادل المعارف والخبرات وإجراء النقاشات حول العديد من الموضوعات التقنية والاستراتيجية لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن العمل والتوظيف والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل ورفع نسبة الوعي بالوظائف المتاحة لهم ستكون من أبرز محاور المؤتمر، لافتة إلى أنه ستتم مناقشة الرؤى المشتركة حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم ورفع الوعي بحقوقهم وقدراتهم وسبل تجاوز العقبات التي تحول دون دمجهم في سوق العمل من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وتبادل الآراء ووجهات النظر حول تأهيل هذه الشريحة في جميع المجالات.
وقالت: كما سيناقش المؤتمر التعليم كحق أساسي من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية ضمان نظام تعليمي شامل في جميع المستويات التعليمية وتزويدهم بمهارات متعددة في جميع المجالات وكيفية الاستفادة من الوسائل التقنية المناسبة لتعزيز قدراتهم وتأهيلهم إلى المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار ورسم ملامح المستقبل والتنمية.
وقدمت بورسلي الشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم احتضانها المؤتمر وسعيها الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامها الراسخ بتعزيز تكافؤ الفرص لضمان إرساء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. وأكدت انفتاح الكويت وحرصها على الاستفادة من جميع التجارب ومواكبة أحدث التطورات العالمية لتعزيز تجربتها الرائدة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
MENAFN22092024000130011022ID1108701884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.