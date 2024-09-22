إطلاق مرصد كونا للتحقق والرد على الإشاعات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت المدير العام لـ«كونا» د.فاطمة السالم أمس عن إطلاق «مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات» في خطوة أولية وتمهيدية لانطلاقته رسميا في السادس من أكتوبر المقبل.
وقالت السالم في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما بدأته الوكالة من خطوات نحو تعزيز الشفافية والمصداقية والمسؤولية الإعلامية وفي سياق استراتيجيتها المتضمنة مشاريع
وخططا تطويرية في مجالات إعلامية متنوعة تفعيلا لدور الإعلام الرسمي وخدمة مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأضافت أن أهمية المرصد تكمن في توليه مهمة مكافحة الإشاعات والأخبار المضللة والرد عليها وأساليب التعامل معها والتصدي لحملات التضليل التي تطول سمعة العمل الحكومي والإنجازات والإسهامات الحكومية.
وباستعراضها آليات العمل والهيكل التنظيمي للمرصد، أوضحت أن المرصد يتولى متابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برامج رصد إلكتروني متقدمة بهدف التحقق من المعلومات وتأكيد صحتها.
وذكرت أن القائمين على المرصد وبعد التنسيق مع الجهات المعنية يتولون الرد على الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة المتداولة في وسائل التواصل وتوضيح الحقائق وتفنيد تلك المعلومات ما يعزز مفاهيم الشفافية والمصداقية ويحد من انتشار الإشاعات، مبينة أن موقع المرصد يحتوي على خاصية الرد والتبليغ عن إشاعة وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في التحقق من الأخبار.
وعن آلية التواصل مع الجهات المعنية، أفادت أن كل جهة حكومية ستقوم بتحديد ضابط اتصال يتولى التنسيق مع مرصد «كونا» وسيتم إخطاره من أجل اتخاذ الإجراء اللازم وإصدار التصحيح والرد في حال لزم الأمر عبر موقع المرصد أو تطبيق «كونا» الإخباري الذي سيطلق أيضا في السادس من أكتوبر المقبل والمزود بخانة خاصة لتصحيح المعلومات والرد على الإشاعات في خدمة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وشددت على أن فكرة إطلاق المرصد تأتي في ضوء أهمية الاقتصاد الرقمي وتلقي المعلومات من مصادرها الصحيحة والحد من انتشار المعلومات المضللة ومكافحة الإشاعات التي من شأنها التأثير السلبي على الرأي العام.
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