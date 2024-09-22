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إطلاق مرصد كونا للتحقق والرد على الإشاعات

9/22/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المدير العام لـ«كونا» د.فاطمة السالم أمس عن إطلاق «مرصد كونا للتحقق من الأخبار والرد على الإشاعات» في خطوة أولية وتمهيدية لانطلاقته رسميا في السادس من أكتوبر المقبل.
وقالت السالم في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما بدأته الوكالة من خطوات نحو تعزيز الشفافية والمصداقية والمسؤولية الإعلامية وفي سياق استراتيجيتها المتضمنة مشاريع وخططا تطويرية في مجالات إعلامية متنوعة تفعيلا لدور الإعلام الرسمي وخدمة مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وأضافت أن أهمية المرصد تكمن في توليه مهمة مكافحة الإشاعات والأخبار المضللة والرد عليها وأساليب التعامل معها والتصدي لحملات التضليل التي تطول سمعة العمل الحكومي والإنجازات والإسهامات الحكومية.
وباستعراضها آليات العمل والهيكل التنظيمي للمرصد، أوضحت أن المرصد يتولى متابعة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برامج رصد إلكتروني متقدمة بهدف التحقق من المعلومات وتأكيد صحتها.
وذكرت أن القائمين على المرصد وبعد التنسيق مع الجهات المعنية يتولون الرد على الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة المتداولة في وسائل التواصل وتوضيح الحقائق وتفنيد تلك المعلومات ما يعزز مفاهيم الشفافية والمصداقية ويحد من انتشار الإشاعات، مبينة أن موقع المرصد يحتوي على خاصية الرد والتبليغ عن إشاعة وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في التحقق من الأخبار.
وعن آلية التواصل مع الجهات المعنية، أفادت أن كل جهة حكومية ستقوم بتحديد ضابط اتصال يتولى التنسيق مع مرصد «كونا» وسيتم إخطاره من أجل اتخاذ الإجراء اللازم وإصدار التصحيح والرد في حال لزم الأمر عبر موقع المرصد أو تطبيق «كونا» الإخباري الذي سيطلق أيضا في السادس من أكتوبر المقبل والمزود بخانة خاصة لتصحيح المعلومات والرد على الإشاعات في خدمة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وشددت على أن فكرة إطلاق المرصد تأتي في ضوء أهمية الاقتصاد الرقمي وتلقي المعلومات من مصادرها الصحيحة والحد من انتشار المعلومات المضللة ومكافحة الإشاعات التي من شأنها التأثير السلبي على الرأي العام.

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