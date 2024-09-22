Monday, 23 September 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة العامة تحبس رئيس اتحاد الكرة ونائبه والأمين العام 21 يوما

9/22/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد، لمدة 21 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق معهم بواقعة مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي المقامة أخيرا على ستاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وكانت النيابة قد حققت معهم بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاستقالاتهم.

MENAFN22092024000130011022ID1108701882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث