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يوم مشتعل جنوبا ومصدر يعتبر التصعيد تمهيدا للوصول إلى تسوية

9/22/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
يوم مشتعل على جبهة جنوب لبنان تخللته غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي، قابلها إطلاق حزب الله صواريخ تجاوز عددها 100 نحو أهداف غير مسبوقة في المواجهة القائمة منذ أقل من سنة، بعد ضربتين قاسيتين وجهتهما إسرائيل إليه الأسبوع الماضي، بالتفجيرات لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي أوقعت ضحايا وأخرجت المئات من صفوفه عن الخدمة، إضافة إلى الغارة على الضاحية الجنوبية التي قضت فيها إسرائيل على قائد «قوة الرضوان» إبراهيم عقيل و14 من معاونيه، وأوقعت حصيلة كبرى من الضحايا في المبنى والمباني المجاورة قرب مجمع القائم.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية تحديث أمس لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، وفيه ان عدد الشهداء ارتفع إلى 50 شخصا.
وفيما تواصلت أعمال رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي أمس، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين ضحايا في المستشفيات لم تحدد هويتهم، لإجراء فحوص الحمض النووي DNA وتحديد هويات أصحابها.
في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد (مرتين) بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2.
ولا شك في ان التصعيد الإسرائيلي فرض معادلة جديدة قضت بتوسيع منطقة العمليات. وكان ليل أمس الأول الأعنف منذ بدء الحرب قبل نحو سنة، ففي حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 300 غارة على مناطق مختلفة من الجنوب، اعترف الجيش الإسرائيلي باستهدافه 180 هدفا لـ «حزب الله». في المقابل رد «الحزب» بصواريخ بعضها من العيار الثقيل، وتجاوز للمرة الأولى مدينة حيفا، تطبيقا لمعادلة حيفا مقابل الضاحية الجنوبية.
وأقرت إسرائيل بتغيير مساحة منطقة العمليات، إذ وقع وزير الدفاع يوآف غالانت بعد اجتماعه مع القياديين العسكريين، قرارا جديدا يتعلق بوضع الجبهة الجديد من حيفا حتى الحدود اللبنانية، بعدما كانت عمليات الحزب محصورة بعمق يتراوح بين 5 و7 كيلومترات جنوب الحدود اللبنانية.
وقال مصدر متابع لـ «الأنباء»: «يهدف التصعيد إلى محاولة التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء إلى الحدود، على رغم ان فرص الحل ليس بالأمر السهل في ظل الوضع الحالي في غزة، بغياب أي أفق وانقطاع الاتصالات لمسعى وقف إطلاق النار».
وأضاف المصدر: «التصعيد هو المدخل للبحث الجدي في أي حل، مع التذكير بالمفاوضات الصعبة التي جرت خلال حرب يوليو 2006، حيث حمل الموفد الأميركي بعد 4 أسابيع من القتال صيغة اتفاق اصبح فيما بعد القرار 1701، بعد موافقه مجلس الأمن عليه. وقد رفض حزب الله يومذاك الصيغة، وكانت المفاوضات تتم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وغاب الموفد الأميركي أسبوعا استخدمت فيه إسرائيل كل أنواع القذائف والتدمير بحيث تجاوز حجم الدمار الذي أحدثته الغارات في أسبوع، ما دمر خلال الأسابيع الـ 4، ليعود بعدها الموفد الأميركي حاملا المشروع عينه مع تغيير في ترتيب البنود بتقديم بند على آخر. وبعدما أمعن الرئيس بري النظر إلى المشروع التفت إلى المفاوض الأميركي وقال له عبارته الشهيرة: انت مزين بارع لقرار بشع. وقبل لبنان بالمشروع فأقره مجلس الأمن في اليوم التالي وحدد موعد وقف العمليات العسكرية (دون اعتماد عبارة وقف إطلاق النار)».
وخلص المصدر إلى القول: «هل تتكرر التجربة اليوم؟ ويكون هذا التصعيد وتوسيع رقعة العمليات مقدمة لإيجاد تسوية معينة، لأن استمرار التصعيد من دون اتفاق سيؤدي بالتالي إلى توسيع الحرب. اما تبدل المواقف فقد يفرض استقرارا مؤقتا على الحدود، أو يعيد تحريك مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مجددا للعمل على الصيغة التي كان ناقشها مع رئيس المجلس، ووضعها في حقيبته في انتظار انتهاء حرب الإسناد التي ربطت بوقف إطلاق النار في غزة».
حماوة الميدان جنوبا لم تحجب التحضيرات لزيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في محاولة جديدة أكثر جدية هذه المرة للدفع بملف الاستحقاق الرئاسي نحو القاعة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لخروج الدخان الأبيض بانتخاب رئيس. ونقل زوار عين التينة عن الرئيس نبيه بري، الإشارة إلى تسهيلات كبيرة قدمها رئيس مجلس النواب سعيا إلى إتمام الاستحقاق المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022.
وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان جلسة مشاورات قصيرة قد تعقد بين مكونات قادرين على تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس والبالغ 86 نائبا، وبعدها يتم التوجه إلى القاعة العامة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس. وهذا طرح متجدد من رئيس المجلس، علما ان الأخير دعا إلى انتظار تجاوز هذه الفترة الحرجة في الحرب مع إسرائيل، والتي كان يعمل فيها على خط مواز مع المبعوث الرئاسي الأميركي هوكشتاين، قبل انقلاب حكومة بنيامين نتنياهو على ما تم التوصل إليه سابقا من تقدم في المباحثات، وتاليا مغادرة هوكشتاين إسرائيل بعد إخفاق في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، ومبادرة الإسرائيليين إلى تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة لـ «حزب الله»، ثم تنفيذ عملية الاغتيال الكبرى في الضاحية.
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة الأحد الأسبوعية من المقر الصيفي للصرح البطريركي في الديمان قوله: «لبنان في حزن شديد لما أوقعت إسرائيل من ضحايا لبنانية مدنية وحزبية وقيادية في صفوف حزب الله أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة، في ضربات غير مسبوقة خالية من الإنسانية، ومتعدية كل حدود المشاعر البشرية. وقد أوقعت عشرات القتلى وآلاف الجرحى ومنهم حاملون إعاقة جسدية دائمة. فإنا نقدر المستوى الطبي في المستشفيات التي فتحت أبوابها، وأوقفت كل إمكاناتها للمعالجة. هذا فضلا عن ضحايا جنوب لبنان ودمار المنازل وتهجير المواطنين. إننا نوجه النداء إلى مجلس الأمن لوضع حد لهذه الحرب بالسبل المتاحة. فإذا ترك المتحاربون، يفنون بعضهم بعضا قتلا وتدميرا وتهجيرا فلابد من فرض إيقاف الحرب والدعوة إلى مفاوضات السلام، فالسلام هو صنيع العدالة».

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