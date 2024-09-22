السعودية إنجازات ونجاحات باهرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 50% في العام الماضي
«رؤية السعودية 2030» تمثل خارطة طريق طموحةترتكز على مكامن القوة التي وهبها الله لهذه الأرض
تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا اليوم الموافق 23 سبتمبر 2024 بيومها الوطني الرابع والتسعين.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية والمملكة جمعت المجد من أطرافه، وحققت المنجزات تلو المنجزات، بخطط تنموية واضحة انطلاقا من رؤية وطنية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقق النمو والازدهار، ولتكون وطنا يشار إليه بالبنان.
وما تعيشه المملكة اليوم هو امتداد لتاريخ صنعه رجل عظيم وقائد حكيم هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في تأسيس دولة على شرع الله، رايتها التوحيد، ودستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، غايته بناء دولة حضارية ذات قوة فاعلة على المستويين المحلي والدولي.
وأكمل المسيرة أبناؤه البررة من بعده، لتصل المملكة اليوم إلى عصرها الزاهر في ظل قائد مسيرتها وحامي بلادها ومصدر فخرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.
ويحتفل أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه اليوم، بهذه المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، وطامحين الى مستقبل يحقق أحلامهم ويرسم طريقا ذا خطى ثابتة للأجيال المتعاقبة، تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم، ليعيشوا بكرامة وعزة وسلام وأمان.
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