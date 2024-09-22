ممثل الأمير دعم كويتي لدور الأمم المتحدة



ممثل الأمير: إدخال تغييرات جادة وعملية في شبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي ومعالجة مشكلة الديون السيادية

الالتزام بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والتأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير

ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان هو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي

نناشد المجتمع الدولي الدفع للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية وصولاً إلى مجلس أمن شامل.. فعال.. شفاف.. خاضع للمساءلة

غوتيريش: دور فاعل وتاريخي للكويت في دعم المنظمة للدفع بأنشطتها النبيلة والتأكيد على الاستمرار بدعم الأمن والسلم الدوليين فيليمون يانغ: نقدّر الكويت قيادة وشعباً على إسهاماتها البارزة ودعمها اللامحدود لمنظمة الأمم المتحدة والأجهزة الفنية التابعة لها



ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كلمة الكويت في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية هذا نصها:

بداية، يسرني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه القمة، كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الدورة الـ (79) للجمعية العامة ولمعالي الأمين العام بمناسبة انعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالاحتفاء بمخرجات قمة المستقبل الصادرة قبل ساعات قليلة والتي من شأنها تعزيز التعاون ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات.

ونثمن في هذا السياق دعوة الأمين العام في عام 2021 لعقد هذه القمة التي تضع أسسا أكثر فاعلية للتعاون العالمي.

تابعنا جميعا وبشكل مستمر التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا ولعل ما يأتي من بين هذه التحديات العابرة للحدود تلك المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة والتي بينت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.

ونشاطر هنا ما أدلى به الأمين العام حين قال: استحالة بناء مستقبل لأحفادنا من خلال نظام بني لأجدادنا دون أن نراعي مستقبل شبابنا.. وإننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني للميثاق من أجل المستقبل الخاص بالسلم والأمن الدوليين نجدد مناشداتنا على ضرورة التزامنا جميعا بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.

ولعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.

وبالنسبة للفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ«إحداث تحول في الحوكمة العالمية» وتحديدا الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، نناشد المجتمع الدولي الدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل.. فعال.. شفاف.. خاضع للمساءلة.

لقد حرصت الكويت بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا، حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات ميسرة وصل عددها إلى (1073) ما بين قرض ومنحة؛ مساهما في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.

هذا، ونستذكر باعتزاز جهود الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت 2035»، حيث سجلت دولة الكويت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد قد التقى بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتأكيد سموه دعم الكويت للدور المهم والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها ووكالتها وبرامجها المختلفة والتقدير للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير أعمال المنظمة.

وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء حرص الكويت على المشاركة في قمة المستقبل وكل الاجتماعات خلال الدورة الـ79، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كل الدول الأعضاء وتعاونها المأمول في الارتقاء وتطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة وزيادة جهودها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد غوتيريش بدور الكويت الفاعل والتاريخي في دعم المنظمة وتعزيز إمكانياتها للدفع بأنشطتها النبيلة والتأكيد على الاستمرار بدعم الأمن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في مقر إقامته بمدينة نيويورك.

ونقل سموه له في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء على موقف الكويت المبدئي والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مستذكرا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الذي حاز أغلبية 124 صوتا والذي استند الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين الكويت ودولة فلسطين الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه له في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

وقدم سموه التهنئة له بمناسبة نيله ثقة المجتمع الدولي متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام أعماله الجديدة، مؤكدا دعم دولة الكويت لجهوده بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء بهدف حلحلة القضايا الموضوعية العديدة التي تطرح بشكل مستمر في اجتماعات الجمعية العامة. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة عن بالغ شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وشعبا على اسهاماتها البارزة ودعمها اللامحدود لمنظمة الأمم المتحدة والأجهزة الفنية التابعة لها.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء أسس السلم والأمن الدوليين لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030.