الداخلية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرصد الآلي للمخالفات المرورية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور والعمليات أمس البدء في تركيب منظومة كاميرات الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عمليات الرصد الآلي للمخالفات بهدف الحد من نسبة الحوادث المرورية وزيادة معدلات السلامة والأمان على شبكة الطرق، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأوضحت أن هذه التقنية تهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق من خلال رصد المخالفات بشكل دقيق وفعال لضمان الالتزام التام بقانون المرور، داعية قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد باستخدام حزام الأمان وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
وأكدت أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المروري وتقليل الحوادث المرورية التي تودي بحياة الكثيرين سنويا، معربة عن أملها أن تسهم هذه التقنية في تحقيق الأهداف المرجوة بزيادة معدلات الأمان على الطرق.
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