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الداخلية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرصد الآلي للمخالفات المرورية

9/22/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور والعمليات أمس البدء في تركيب منظومة كاميرات الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عمليات الرصد الآلي للمخالفات بهدف الحد من نسبة الحوادث المرورية وزيادة معدلات السلامة والأمان على شبكة الطرق، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأوضحت أن هذه التقنية تهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق من خلال رصد المخالفات بشكل دقيق وفعال لضمان الالتزام التام بقانون المرور، داعية قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد باستخدام حزام الأمان وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
وأكدت أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المروري وتقليل الحوادث المرورية التي تودي بحياة الكثيرين سنويا، معربة عن أملها أن تسهم هذه التقنية في تحقيق الأهداف المرجوة بزيادة معدلات الأمان على الطرق.

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