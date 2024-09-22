الأمير السعودية حققت إنجازات بارزة في مختلف المجالات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مشيدا سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على كل الأصعدة، ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه الكويت.
كما عبر سموه عن اعتزاز الجميع بما حققه البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت في الارتقاء بالمكانة الرفيعة والمرموقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بين دول العالم، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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