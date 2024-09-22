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الأمير السعودية حققت إنجازات بارزة في مختلف المجالات

9/22/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مشيدا سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين على كل الأصعدة، ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه الكويت.
كما عبر سموه عن اعتزاز الجميع بما حققه البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات، أسهمت في الارتقاء بالمكانة الرفيعة والمرموقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بين دول العالم، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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