نظام آلي للرقابة المسبقة على المصروفات اليومية للجمعيات والمبرات الخيرية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تعمل على إطلاق نظام الرقابة المسبقة على مصروفات الجمعيات والمبرات الخيرية اليومية من خلال النظام الآلي من قيمة دينار فما فوق قبل الصرف، مؤكدة ضرورة حصول الجمعية على الموافقة الفورية (أولا بأول) دون تعطيل للعمل.
من جهة أخرى، تقدم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.بدر العدواني بطلب تقاعد إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، الذي قبل الطلب، ومن المتوقع أن يصدر قرار بتكليف آخر بالقيام بمهام الوكيل المساعد وفقا لقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وعلى صعيد آخر، كان قد تقدم مدير إدارة التوعية والإرشاد الديني طارق القطان في قطاع الرعاية الاجتماعية بطلب التقاعد نهاية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر
لـ «الأنباء» إن ما يقارب 400 موظف من مختلف المسميات الوظيفية تقدموا بطلبات تقاعد خلال آخر أسبوعين للاستفادة من المزايا المالية.
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