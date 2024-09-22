نظام آلي للرقابة المسبقة على المصروفات اليومية للجمعيات والمبرات الخيرية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانكشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تعمل على إطلاق نظام الرقابة المسبقة على مصروفات الجمعيات والمبرات الخيرية اليومية من خلال النظام الآلي من قيمة دينار فما فوق قبل الصرف، مؤكدة ضرورة حصول الجمعية على الموافقة الفورية (أولا بأول) دون تعطيل للعمل.

من جهة أخرى، تقدم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.بدر العدواني بطلب تقاعد إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، الذي قبل الطلب، ومن المتوقع أن يصدر قرار بتكليف آخر بالقيام بمهام الوكيل المساعد وفقا لقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وعلى صعيد آخر، كان قد تقدم مدير إدارة التوعية والإرشاد الديني طارق القطان في قطاع الرعاية الاجتماعية بطلب التقاعد نهاية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر

لـ «الأنباء» إن ما يقارب 400 موظف من مختلف المسميات الوظيفية تقدموا بطلبات تقاعد خلال آخر أسبوعين للاستفادة من المزايا المالية.